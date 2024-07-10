Відповідна подія стала можливою, оскільки на початку війни більшість студентів покинули гуртожиток. Залишитися там дозволили лише тимчасово переміщеним особам.

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Розпусні дії щодо підлітка

Так, підозрюваний працюючи на посаді заступника завідувача гуртожитку одного зі столичних університетів запросив до своєї кімнати 14-річного хлопця та запропонував йому зробити масаж.

Спочатку чоловік запропонував хлопцю лягти на ліжко задля масажу, а потім вчинив щодо нього розпусні дії. Чоловік торкався статевих органів неповнолітнього, усвідомлюючи протиправність таких дій,

– розповіли у прокуратурі.

Розпусні дії психологічно травмували підлітка, що супроводжувалося відчуттям сорому, безпорадності та позначились на його звичайній поведінці, емоційному стані. Хлопець поділився інцидентом з близькими.

Працівника гуртожитку підозрюють у розпусних діях / Київська прокуратура

Одразу після злочину чоловіка звільнили з гуртожитку. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

До слова, нещодавно прокуратура розпочала розслідування незаконного виїзду за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини. Йдеться про незаконний перетину родичів київських чиновників.