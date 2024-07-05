У злочині підозрюють двох вихідців з Азії, завезених до Бердянська Росією. Так звані "правоохоронці органи" окупованого міста вже отримали орієнтування.

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Зґвалтування дівчинки у Бердянську

Згвалтували неповнолітню в Бердянську двоє вихідців з Азії. Зараз окупанти поширюють ось такі орієнтування на якихось Зухрі Назарова і Джамшеда Рахімова. Сволоти, самі перетворили наше місто чорт знає на що. Результат очевидний!"

– пише спротив.

Згідно з орієнтуванням, яке поширюють серед окупаційних "правоохоронних органів" зґвалтування сталося у ніч на 3 липня. Зазначається, що Назаров народився у 2001 році, Рахімов – у 2000-му.

Орієнтування на підозрюваних у зґвалтуванні / Маріуполь. Спротив

Ймовірний місцем перебування обох "правоохоронці" називають район автовокзалу та ринків, а також "місця концентрації іноземних громадян". Водночас проросійські пабліки Бердянська вже поспішно публікують дані, що "звернень у поліцію не надходило"

До слова, нещодавно стало відомо, що російські військові у Херсонській області побили сім'ю, яка їхала до Криму. Батько отримав травми, несумісні з життям, і помер через кілька годин після побиття. Травми отримали ще двоє дорослих і дитина.