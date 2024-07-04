Протиправним указом від 27.04.2023 року російський президент фактично дозволив забирати в українців їхнє майно на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Згідно з документом, ті українці, які на момент окупації жили на цих територіях і відмовились від російського паспорта, є іноземцями. Якщо вони не отримають російський паспорт, то жити на окупованих територіях вони можуть до 1 липня 2024 року. А далі їх можуть виставити з власної домівки. За окремим роз'ясненням до цього ж ганебного указу, їх нерухоме майно вважатимуть "безхазяйним" і заберуть.

Зупинити процес "націоналізації" майна можна, якщо заявити про своє право власності на нього. Але це можливо тільки якщо у власника є російський паспорт.

Таким чином росіяни хочуть змусити українців, які не погодились з окупацією і виїхали, повернутись і захищати своє майно, отримавши російський паспорт. В іншому випадку – їх позбавлять майна через "суд". Це фактично стратегія вибору без вибору.

Якщо ви маєте житло на окупованій території, головне, що ви маєте знати: жодні рішення окупаційних "судів" чи інших органів Україна не визнає. І юридично право власності на ваше майно залишається у вас. Бо українська Конституція визнає право приватної власності як непорушне. А що робити зараз?

Якщо ви отримали рішення окупаційної влади про примусове відчуження вашого майна, ви можете заявити про право власності окупаційним органам у своєму регіоні та зупинити процес відчуження (процедура передбачена тільки для громадян РФ). А також поскаржитись на ці дії до українських правоохоронних органів.

Алгоритм дій на тимчасово окупованій території України:

Подайте заяву про припинення процесу визнання майна безхазяйним в так зване "Міністерство майнових та земельних відносин" свого регіону. Це можна зробити впродовж 30 календарних днів з моменту, як на сайті окупаційної влади опублікували інформацію про відчуження вашого майна.

До заяви окупаційна адміністрація вимагає додати:

  • паспорт громадянина РФ
  • довіреність (якщо заяву подаєте не ви, а представник)
  • правовстановлюючі документи (які свідчать, що ви – власник майна). Документи, видані українськими органами, теж підходять.

Алгоритм дій на підконтрольній території України:

Зверніться із заявою до правоохоронних органів, щоб зафіксувати порушення права на власність. В ній повідомте про те, що указ, за яким вас можуть позбавити майна, порушує ваше право власності й надайте підтвердження вашого права власності. Якщо уже є рішення так званого "суду" – теж повідомте про це. Шаблон заяви до правоохоронних органів тут.

Варто пам'ятати, що наша держава не вважає злочином отримання паспорта Росії під тиском обставин – і всупереч російській пропаганді, за це не буде переслідувань. Адже паспортизація під примусом – звичайна для Росії тактика. Це визнав Європейський суд з прав людини, який днями оголосив рішення щодо Криму. У ньому суд підтвердив, що дії Росії на окупованих територіях, зокрема й примусова паспортизація без права на альтернативу – це порушення прав та свобод, що захищаються Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод.

Україна не визнає законів, указів, постанов та інших рішень росіян щодо окупованих територій України. А отже отримання російського паспорта не впливає на ваш статус в Україні.

Натомість отримання російських документів заради співпраці з окупантами буде каратись як колабораціонізм. Але таких осіб буде притягнуто до відповідальності не за отримання паспорта, а за факт державної зради.

В такому разі ви маєте пам'ятати про високий ризик для вашого життя і здоров'я. Окупанти можуть вас обшукувати й допитувати. А тому подбайте про свою безпеку.

Перш за все, зробіть ревізію телефону на випадок, якщо вас обшукають. Ідеальний варіант – мати запасний смартфон, який ви носитимете з собою і даватиме окупантам під час ймовірних обшуків. Однак він має бути схожим на ваш основний, з фотографіями з буденного життя, листуванням із друзями. Бо повністю чистий телефон викличе підозри, наче вам є що приховувати. Якщо іншого телефона у вас немає, впорядкуйте свій основний:

  • Видаліть з чатів обговорення на всі теми, які можуть спровокувати окупантів: обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики Путіна та Росії. Не зберігайте фото військової техніки, руйнувань, скріншоти з новин тощо.
  • Видаліть з телефону усю інформацію, яка може здаватись окупантам підозрілою: будь-яку патріотичну інформацію, меми про ворога, фото українських військових (їхньої техніки, позицій, військових об'єктів), фото окупантів (їхньої техніки, позицій, зафіксовані факти їх злочинів), резервні копії смартфона, якщо створювали.
  • Видаліть застосунки, які можуть спровокувати окупантів: наприклад, єППО або месенджер Signal, бо окупанти часто шукають його в телефонах.
  • Не зберігайте контактів зі званнями чи посадами військових. Краще називайте їх іменем та прізвищем, можна вигаданим, але реалістичним.
  • Також варто очистити історію браузерів, закладки й чати в месенджерах. Але при цьому залиште щось нейтральне, наприклад, сайт із прогнозом погоди, з рекомендаціями фільмів, нейтральні переписки з друзями та родичами.
  • Варто очистити історію коментарів, що свідчать про вашу проукраїнську позицію. Ваші коментарі в YouTube ви можете переглянути тут. Щоб видалити їх, треба спершу перейти під відео, де ви лишили коментар.
  • Цінну для вас інформацію перенесіть у хмарне сховище або на зовнішній носій.
  • Якщо ви користувались чат-ботами для передавання даних про ворога, приховайте сліди, скориставшись цим алгоритмом.

Якщо вас зупинили окупанти:

  • Поводьтеся спокійно, не сперечайтеся, не робіть різких рухів. Якщо вас просять продемонструвати вміст ваших кишень чи сумки, повільно покажіть речі. Завжди тримайте руки так, щоб їх було видно.
  • Добровільно не заходьте в приміщення, де розмістилися окупанти, та намагайтеся не залишатися з окупантами сам на сам.
  • Намагайтеся під час спілкування з окупантами завжди мати поруч свідків. Вони можуть побачити, що вас затримують, і повідомлять близьких, якщо ситуація погіршиться.
  • Завчасно повідомте когось зі знайомих дзвінком або SMS, якщо ви розумієте, що у вас є ймовірність зустрічі з окупантами. Але одразу видаліть SMS-повідомлення з телефона після відправки.
  • Щоб зменшити вірогідність затримання, ніколи не носіть із собою речей, де є будь-які дані, що стосуються окупантів, осіб, які з ними співпрацюють, підприємств, об'єктів інфраструктури (дороги, вокзали, мости). Це може розцінюватись як збір розвідувальної інформації. Також не варто мати при собі жодних агітаційних матеріалів, проукраїнської літератури, інструкцій.