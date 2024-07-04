Протиправним указом від 27.04.2023 року російський президент фактично дозволив забирати в українців їхнє майно на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Згідно з документом, ті українці, які на момент окупації жили на цих територіях і відмовились від російського паспорта, є іноземцями. Якщо вони не отримають російський паспорт, то жити на окупованих територіях вони можуть до 1 липня 2024 року. А далі їх можуть виставити з власної домівки. За окремим роз'ясненням до цього ж ганебного указу, їх нерухоме майно вважатимуть "безхазяйним" і заберуть.

Зупинити процес "націоналізації" майна можна, якщо заявити про своє право власності на нього. Але це можливо тільки якщо у власника є російський паспорт.

Таким чином росіяни хочуть змусити українців, які не погодились з окупацією і виїхали, повернутись і захищати своє майно, отримавши російський паспорт. В іншому випадку – їх позбавлять майна через "суд". Це фактично стратегія вибору без вибору.

Алгоритм дій, щоб не втрати майно на ТОТ

Якщо ви маєте житло на окупованій території, головне, що ви маєте знати: жодні рішення окупаційних "судів" чи інших органів Україна не визнає. І юридично право власності на ваше майно залишається у вас. Бо українська Конституція визнає право приватної власності як непорушне. А що робити зараз?

Якщо ви отримали рішення окупаційної влади про примусове відчуження вашого майна, ви можете заявити про право власності окупаційним органам у своєму регіоні та зупинити процес відчуження (процедура передбачена тільки для громадян РФ). А також поскаржитись на ці дії до українських правоохоронних органів.

Алгоритм дій на тимчасово окупованій території України:

Подайте заяву про припинення процесу визнання майна безхазяйним в так зване "Міністерство майнових та земельних відносин" свого регіону. Це можна зробити впродовж 30 календарних днів з моменту, як на сайті окупаційної влади опублікували інформацію про відчуження вашого майна.

Запорізька область: місто Мелітополь, вулиця Леніна (укр. Гетьманська), 109.

Херсонська область: село Щасливцеве, вулиця Набережна, 10

До заяви окупаційна адміністрація вимагає додати:

паспорт громадянина РФ

довіреність (якщо заяву подаєте не ви, а представник)

правовстановлюючі документи (які свідчать, що ви – власник майна). Документи, видані українськими органами, теж підходять.

Алгоритм дій на підконтрольній території України:

Зверніться із заявою до правоохоронних органів, щоб зафіксувати порушення права на власність. В ній повідомте про те, що указ, за яким вас можуть позбавити майна, порушує ваше право власності й надайте підтвердження вашого права власності. Якщо уже є рішення так званого "суду" – теж повідомте про це. Шаблон заяви до правоохоронних органів тут.

Важливо: радимо звертатись до поліції, прокуратури, інших органів правопорядку конкретно того регіону, де розташоване ваше майно.

Як діяти, якщо ви отримали російський паспорт для захисту майна

Варто пам'ятати, що наша держава не вважає злочином отримання паспорта Росії під тиском обставин – і всупереч російській пропаганді, за це не буде переслідувань. Адже паспортизація під примусом – звичайна для Росії тактика. Це визнав Європейський суд з прав людини, який днями оголосив рішення щодо Криму. У ньому суд підтвердив, що дії Росії на окупованих територіях, зокрема й примусова паспортизація без права на альтернативу – це порушення прав та свобод, що захищаються Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод.

Україна не визнає законів, указів, постанов та інших рішень росіян щодо окупованих територій України. А отже отримання російського паспорта не впливає на ваш статус в Україні.

Натомість отримання російських документів заради співпраці з окупантами буде каратись як колабораціонізм. Але таких осіб буде притягнуто до відповідальності не за отримання паспорта, а за факт державної зради.

Якщо ви вирішили їхати на тимчасово окуповану територію/зону проведення активних бойових дій і самі подати заяву за російськими правилами

В такому разі ви маєте пам'ятати про високий ризик для вашого життя і здоров'я. Окупанти можуть вас обшукувати й допитувати. А тому подбайте про свою безпеку.

Перш за все, зробіть ревізію телефону на випадок, якщо вас обшукають. Ідеальний варіант – мати запасний смартфон, який ви носитимете з собою і даватиме окупантам під час ймовірних обшуків. Однак він має бути схожим на ваш основний, з фотографіями з буденного життя, листуванням із друзями. Бо повністю чистий телефон викличе підозри, наче вам є що приховувати. Якщо іншого телефона у вас немає, впорядкуйте свій основний:

Видаліть з чатів обговорення на всі теми, які можуть спровокувати окупантів: обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики Путіна та Росії. Не зберігайте фото військової техніки, руйнувань, скріншоти з новин тощо.

Видаліть з телефону усю інформацію, яка може здаватись окупантам підозрілою: будь-яку патріотичну інформацію, меми про ворога, фото українських військових (їхньої техніки, позицій, військових об'єктів), фото окупантів (їхньої техніки, позицій, зафіксовані факти їх злочинів), резервні копії смартфона, якщо створювали.

Видаліть застосунки, які можуть спровокувати окупантів: наприклад, єППО або месенджер Signal, бо окупанти часто шукають його в телефонах.

Не зберігайте контактів зі званнями чи посадами військових. Краще називайте їх іменем та прізвищем, можна вигаданим, але реалістичним.

Також варто очистити історію браузерів, закладки й чати в месенджерах. Але при цьому залиште щось нейтральне, наприклад, сайт із прогнозом погоди, з рекомендаціями фільмів, нейтральні переписки з друзями та родичами.

Варто очистити історію коментарів, що свідчать про вашу проукраїнську позицію. Ваші коментарі в YouTube ви можете переглянути тут. Щоб видалити їх, треба спершу перейти під відео, де ви лишили коментар.

Цінну для вас інформацію перенесіть у хмарне сховище або на зовнішній носій.

Якщо ви користувались чат-ботами для передавання даних про ворога, приховайте сліди, скориставшись цим алгоритмом.

Якщо вас зупинили окупанти: