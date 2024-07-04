Противоправным указом от 27.04.2023 года российский президент фактически позволил забирать у украинцев их имущество на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Согласно документу, те украинцы, которые на момент оккупации жили на этих территориях и отказались от российского паспорта, являются иностранцами. Если они не получат российский паспорт, то жить на оккупированных территориях они могут до 1 июля 2024 года. А дальше их могут выставить из собственного дома. По отдельному разъяснению к этому же позорному указу, их недвижимое имущество будут считать "бесхозным" и заберут.

Остановить процесс "национализации" имущества можно, если заявить о своем праве собственности на него. Но это возможно только если у владельца есть российский паспорт.

Таким образом россияне хотят заставить украинцев, которые не согласились с оккупацией и выехали, вернуться и защищать свое имущество, получив российский паспорт. В противном случае – их лишат имущества через "суд". Это фактически стратегия выбора без выбора.

Алгоритм действий, чтобы не потерять имущество на ВОТ

Если вы имеете жилье на оккупированной территории, главное, что вы должны знать: никакие решения оккупационных "судов" или других органов Украина не признает. И юридически право собственности на ваше имущество остается у вас. Потому что украинская Конституция признает право частной собственности как незыблемое. А что делать сейчас?

Если вы получили решение оккупационных властей о принудительном отчуждении вашего имущества, вы можете заявить о праве собственности оккупационным органам в своем регионе и остановить процесс отчуждения (процедура предусмотрена только для граждан РФ). А также пожаловаться на эти действия в украинские правоохранительные органы.

Алгоритм действий на временно оккупированной территории Украины:

Подайте заявление о прекращении процесса признания имущества бесхозным в так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений" своего региона. Это можно сделать в течение 30 календарных дней с момента, как на сайте оккупационной власти опубликовали информацию об отчуждении вашего имущества.

Запорожская область: город Мелитополь, улица Ленина (укр. Гетманская), 109.

Херсонская область: село Счастливцево, улица Набережная, 10

К заявлению оккупационная администрация требует приложить:

паспорт гражданина РФ

доверенность (если заявление подаете не вы, а представитель)

правоустанавливающие документы (которые свидетельствуют, что вы – собственник имущества). Документы, выданные украинскими органами, тоже подходят.

Алгоритм действий на подконтрольной территории Украины:

Обратитесь с заявлением в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать нарушение права на собственность. В нем сообщите о том, что указ, по которому вас могут лишить имущества, нарушает ваше право собственности и предоставьте подтверждение вашего права собственности. Если уже есть решение так называемого "суда" – тоже сообщите об этом. Шаблон заявления в правоохранительные органы здесь.

Важно: советуем обращаться в полицию, прокуратуру, других органов правопорядка конкретно того региона, где расположено ваше имущество.

Как действовать, если вы получили российский паспорт для защиты имущества

Стоит помнить, что наше государство не считает преступлением получение паспорта России под давлением обстоятельств – и вопреки российской пропаганде, за это не будет преследований. Ведь паспортизация под принуждением – обычная для России тактика. Это признал Европейский суд по правам человека, который на днях огласил решение по Крыму. В нем суд подтвердил, что действия России на оккупированных территориях, в том числе и принудительная паспортизация без права на альтернативу – это нарушение прав и свобод, защищаемых Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Украина не признает законов, указов, постановлений и других решений россиян по оккупированным территориям Украины. А значит получение российского паспорта не влияет на ваш статус в Украине.

Зато получение российских документов ради сотрудничества с оккупантами будет наказываться как коллаборационизм. Но такие лица будут привлечены к ответственности не за получение паспорта, а за факт государственной измены.

Если вы решили ехать на временно оккупированную территорию/зону проведения активных боевых действий и сами подать заявление по российским правилам

В таком случае вы должны помнить о высоком риске для вашей жизни и здоровья. Оккупанты могут вас обыскивать и допрашивать. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности.

Прежде всего, сделайте ревизию телефона на случай, если вас обыщут. Идеальный вариант – иметь запасной смартфон, который вы будете носить с собой и давать оккупантам во время вероятных обысков. Однако он должен быть похожим на ваш основной, с фотографиями из повседневной жизни, перепиской с друзьями. Потому что полностью чистый телефон вызовет подозрения, как будто вам есть что скрывать. Если другого телефона у вас нет, приведите в порядок свой основной:

Удалите из чатов обсуждения на все темы, которые могут спровоцировать оккупантов: обсуждение политических вопросов, боевых действий, осуждение политики Путина и России. Не сохраняйте фото военной техники, разрушений, скриншоты из новостей и тому подобное.

Удалите с телефона всю информацию, которая может показаться оккупантам подозрительной: любую патриотическую информацию, мемы о враге, фото украинских военных (их техники, позиций, военных объектов), фото оккупантов (их техники, позиций, зафиксированные факты их преступлений), резервные копии смартфона, если создавали.

Удалите приложения, которые могут спровоцировать оккупантов: например, єППО или мессенджер Signal, потому что оккупанты часто ищут его в телефонах.

Не сохраняйте контактов со званиями или должностями военных. Лучше называйте их именем и фамилией, можно вымышленным, но реалистичным.

Также стоит очистить историю браузеров, закладки и чаты в мессенджерах. Но при этом оставьте что-то нейтральное, например, сайт с прогнозом погоды, с рекомендациями фильмов, нейтральные переписки с друзьями и родственниками.

Стоит очистить историю комментариев, свидетельствующих о вашей проукраинской позиции. Ваши комментарии в YouTube вы можете посмотреть здесь. Чтобы удалить их, надо сначала перейти под видео, где вы оставили комментарий.

Ценную для вас информацию перенесите в облачное хранилище или на внешний носитель.

Если вы пользовались чат-ботами для передачи данных о враге, скройте следы, воспользовавшись этим алгоритмом.

Если вас остановили оккупанты: