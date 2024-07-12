Житель Чернівців систематично розбещував і ґвалтував дітей

Жителя Буковини засудили до 15 років в'язниці за зґвалтування й розбещення неповнолітніх. Розпусні дії він знімав на телефон, зберігав і надалі показував дітям.

43-річний чоловік систематично примушував неповнолітніх доньок своєї співмешканки та свою рідну доньку до статевих зносин.

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Ґвалтував неповнолітніх, знімав дитяче порно

Ювенальні прокурори у судовому порядку довели вину жителя Чернівців у зґвалтуванні та розбещенні дітей, а ще розповсюдженні серед неповнолітніх зображень та відеопродукції порнографічного характеру, виготовленні, розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії.

43-річний чоловік неодноразово вчиняв розпусні дії щодо 2 неповнолітніх падчерок та 2 рідних малолітніх дітей. Він фільмував це на мобільний телефон, зберігав і надалі показував дітям.

Також доведено, що чоловік систематично примушував неповнолітніх доньок своєї співмешканки та свою рідну доньку до статевих зносин, які теж фільмував та зберігав,

– заявили в прокуратурі.

Додали, що ґвалтівника вже засудили до 15 років позбавлення волі.