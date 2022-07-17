В полиции Харьковщины назвали количество гражданских, которых убили оккупанты с 24 февраля

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину полиция зарегистрировала 855 уголовных производств относительно обстрелов оккупантами мирного населения.

В общей сложности таких производств по Харьковщине насчитывается более 2 370. Об этом 24 каналу рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

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По его словам, работает слаженное сотрудничество полиции с прокуратурой и Службой безопасности Украины. Они также расследуют эти преступления.

Уже созданы межведомственные следственные группы, в рамках которых расследуют наиболее резонансные преступления российской армии, а именно – обстрелы. Ведь россия продолжает ежедневно коварно бомбить Харьков и область.

Сколько гражданских убили оккупанты

Как добавил начальник следственного управления полиции Харьковщины, россияне убили 959 гражданских с начала полномасштабного наступления. Из них – 47 детей.

В результате полномасштабной войны от 24 февраля 2022 года в целом в Украине погибли 353 ребенка, ранения получили 662 ребенка. Такие данные по состоянию на 16 июля сообщили в Офисе генпрокурора.

Добавим, что потери украинских военных существенно сократились, если сравнивать с ситуацией в мае, когда на фронте ежедневно погибали до 100 защитников. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Коротко о ситуации на Харьковщине

В Харькове ночью 17 июля объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеского обстрела. Вскоре в городе начались взрывы. После этого в одном из районов Харькова начался пожар в результате вражеских обстрелов.

Ночью 16 июля жителей Харьковщины в очередной раз разбудила сирена. Вскоре начали появляться сообщения о взрывах в области – их слышали в Чугуеве.

Оккупанты выпустили по городу сразу 4 ракеты. Обстрел производился примерно в 3:30 из-под Белгорода.

В результате этого разрушения получили жилой дом, школа, а также административные здания.

Одна из ракет попала в землю. Там образовалась воронка диаметром около 14,5 метра.

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