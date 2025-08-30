Дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России ночью 24 августа. Удар повредил установку для переработки и перевалки газового конденсата.

Американский стратег по энергетике и геополитике доктор Томас О'Доннел в эфире 24 Канала отметил, что речь идет о кампании против заводов и инфраструктуры в России. Она необходима для того, чтобы лишить страну переработанных нефтепродуктов, нужных для войны и военной промышленности.

Как Украина может подорвать нефтяную отрасль в России?

"Если наносить удары по портам, таких как Усть-Луга, Приморск, Новороссийск (последний расположен в Черном море, а первые два – в Балтике), и если удастся их закрыть, то Россия не сможет экспортировать сырую нефть. Это нанесет серьезный удар по ее доходам. Очень серьезный", – сказал Томас О'Доннел.

Он добавил, что порт в Усть-Луге уже подвергался атаке примерно год назад. Сейчас он снова поражен. По предварительным данным, удар пришелся прежде всего по объектам переработки природного газа – там, где газ превращается в этан, пропан и другие компоненты, которые затем экспортируются. Возможно, были повреждены и элементы, связанные с экспортом нефти, но пока нет достоверных сообщений, которые бы это подтверждали.

На прошлой неделе был поражен большой трубопровод "Дружба", что, очевидно, привело к перебоям в поставках нефти в Венгрию и Словакию.

Особенно важно, что были повреждены две насосные станции. Этот трубопровод также разветвляется и идет на север – к портам Усть-Луга и Приморск на Балтике. Пока непонятно, приведет ли это к остановке поставок нефти в эти порты. Возможно, там есть резервные хранилища, и повреждения будут устранены до того, как запасы иссякнут,

– сказал О'Доннел.

Он добавил, что пока не понятно, является ли это началом кампании по закрытию трех внешних экспортных портов, но это вполне может быть шагом в этом направлении.

Давали ли США разрешение на удары по портам?

Также он выразил сомнение, что США предоставляли Украине разрешение бить по портам. В то же время официальных заявлений о том, что Соединенные Штаты запрещают Украине наносить удары по экспортной инфраструктуре этих трех портов, не было.

В экспертных кругах, особенно среди аналитиков нефтяного сектора, существует мнение, что, вероятно, американцы не дают такого разрешения. Это связано с ограничением цен на российскую нефть, чтобы сохранить ее на рынке и не допустить роста цен, удерживая их ниже определенного уровня,

– сказал О'Доннел.

Он добавил, что выступает за удары по этим портам, поскольку на рынке достаточно нефти, чтобы компенсировать потери и из стран ОПЕК, и из американской сланцевой добычи.

Сейчас, когда Дональд Трамп усилил позицию в отношении Владимира Путина в вопросе нефтяного экспорта, например, введя вторичные санкции против Индии, было бы логично позволить Украине остановить экспорт нефти через эти порты. Ведь он сам пытается остановить эти поставки.

Он подытожил, что пока не будет нанесен серьезный удар по одному или двум портам – именно по терминалам, через которые осуществляется экспорт нефти, – нельзя с уверенностью говорить, что такое разрешение действительно получено.

О'Доннел убежден, что если эти три западные порты будут уничтожены, Россия потеряет возможность экспортировать нефть. Украина сможет этого достичь с помощью дронов и новых крылатых ракет. Это станет огромным ударом по нескольким миллионам баррелей экспорта в день и нанесет серьезный удар по бюджету страны.

Это также поставит под угрозу весь нефтяной сектор, ведь если Россия не сможет экспортировать нефть, ей придется остановить ее добычу, потому что не будет достаточных мест для хранения. А месторождения, которые снабжают эти порты, очень старые, особенно западноевропейские. Такие месторождения нельзя просто отключить: если их остановить, будет очень трудно восстановить добычу.

Что известно об атаке на "Усть-Лугу"?