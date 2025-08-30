Дрони атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області Росії вночі 24 серпня. Удар пошкодив установку для переробки й перевалки газового конденсату.

Американський стратег з енергетики та геополітики доктор Томас О'Доннел в ефірі 24 Каналу зазначив, що йдеться про кампанію проти заводів та інфраструктури в Росії. Вона необхідна для того, щоб позбавити країну перероблених нафтопродуктів, потрібних для війни та військової промисловості.

Як Україна може підірвати нафтову галузь в Росії?

"Якщо наносити удари по портах, таких як Усть-Луга, Приморськ, Новоросійськ (останній розташований в Чорному морі, а перші два – в Балтиці), і якщо вдасться їх закрити, то Росія не зможе експортувати сиру нафту. Це завдасть серйозного удару по її доходах. Дуже серйозного", – сказав Томас О'Доннел.

Він додав, що порт в Усть-Лузі вже піддавався атаці приблизно рік тому. Зараз він знову уражений. За попередніми даними, удар прийшовся насамперед по об’єктах переробки природного газу – там, де газ перетворюється на етан, пропан та інші компоненти, які потім експортуються. Можливо, були пошкоджені й елементи, пов’язані з експортом нафти, але поки що немає достовірних повідомлень, які б це підтверджували.

Минулого тижня був уражений великий трубопровід "Дружба", що, очевидно, призвело до перебоїв у постачанні нафти в Угорщину і Словаччину.

Особливо важливо, що були пошкоджені дві насосні станції. Цей трубопровід також розгалужується і йде на північ – до портів Усть-Луга і Приморськ на Балтиці. Поки що незрозуміло, чи призведе це до зупинки постачання нафти в ці порти. Можливо, там є резервні сховища, і пошкодження будуть усунуті до того, як запаси вичерпаються,

– сказав О'Доннел.

Він додав, що наразі не зрозуміло, чи є це початком кампанії із закриття трьох зовнішніх експортних портів, але це цілком може бути кроком у цьому напрямку.

Чи давали США дозвіл на удари по портам?

Також він висловив сумнів, що США надавали Україні дозвіл бити по портах. Водночас офіційних заяв про те, що Сполучені Штати забороняють Україні завдавати ударів по експортній інфраструктурі цих трьох портів, не було.

В експертних колах, особливо серед аналітиків нафтового сектору, існує думка, що, ймовірно, американці не дають такого дозволу. Це пов’язано з обмеженням цін на російську нафту, щоб зберегти її на ринку і не допустити зростання цін, утримуючи їх нижче певного рівня,

– сказав О'Доннел.

Він додав, що виступає за удари по цих портах, оскільки на ринку достатньо нафти, щоб компенсувати втрати і з країн ОПЕК, і з американського сланцевого видобутку.

Зараз, коли Дональд Трамп посилив позицію щодо Володимира Путіна у питанні нафтового експорту, наприклад, ввівши вторинні санкції проти Індії, було б логічно дозволити Україні зупинити експорт нафти через ці порти. Адже він сам намагається зупинити ці поставки.

Він підсумував, що поки не буде завдано серйозного удару по одному або двох портах – саме по терміналах, через які здійснюється експорт нафти, – не можна з упевненістю говорити, що такий дозвіл дійсно отримано.

О'Доннел переконаний, що якщо ці три західні порти будуть знищені, Росія втратить можливість експортувати нафту. Україна зможе цього досягти за допомогою дронів і нових крилатих ракет. Це стане величезним ударом по кількох мільйонах барелів експорту на день і завдасть серйозного удару по бюджету країни.

Це також поставить під загрозу весь нафтовий сектор, адже якщо Росія не зможе експортувати нафту, їй доведеться зупинити її видобуток, бо не буде достатніх місць для зберігання. А родовища, які постачають ці порти, дуже старі, особливо західноєвропейські. Такі родовища не можна просто відключити: якщо їх зупинити, буде дуже важко відновити видобуток.

