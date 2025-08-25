Что делать с Донбассом: BBC поговорило с гражданскими, волонтерами, медиками в Доброполье
- В Доброполье есть разные взгляды на мирные переговоры с Россией.
- Некоторые считают, что конфликт нужно решить мирным путем, другие не доверяют России и убеждены, что уступки лишь приведут к новым атакам.
- Украинские укрепления свидетельствуют о намерении продолжать борьбу за Донбасс, несмотря на истощение и потери.
Журналист BBC Квентин Соммервиль побывал на Донбассе. Он принял участие в эвакуации людей из Доброполья и оценил ситуацию в регионе.
Что говорят жители Доброполья о мирных переговорах и судьбе Донбасса?
В 8 километрах от Доброполья – уже россияне.
"Немногочисленные жители оставляют свои дома только для того, чтобы быстро собрать запасы. Российские обстрелы происходят ежедневно. Город уже выглядит заброшенным и уже неделю остается без воды. Каждое здание, мимо которого мы проезжаем, повреждено, а некоторые превратились в руины", – поделился впечатлениями журналист.
Волонтеры вывозят людей под ударами беспилотников и едут еще быстрее, чем приехали.
31-летний Антон, который никогда раньше не выезжал из Доброполья, ответил, что следует делать.
Нам нужно сесть за стол переговоров и в конце концов решить этот конфликт мирным путем. Без крови, без жертв,
– высказался он.
Его мать осталась в городе.
Но 19-летняя волонтер Варя, которая помогает в эвакуации, считает иначе.
Мы никогда не можем доверять Путину или России, что бы они ни говорили, и мы имеем такой опыт. Если мы отдадим им Донбасс, это ничего не остановит, а только даст России больше пространства для очередной атаки,
– объяснила она.
Варя и 56-летний Виталий Калиниченко. Россия ударила "Шахедом" в его дом, мужчина ранен / Фото BBC
В госпитале НГУ Квентин Соммервиль увидел жестокую реальность войны. Одного бойца спасали двое суток.
Журналист задал тот же вопрос хирургу – что делать с Донбассом, не следует ли отдать регион России.
Мы должны остановить войну, но мы не хотим останавливать ее таким образом. Мы хотим вернуть нашу территорию, наших людей, и мы должны наказать Россию за то, что она сделала. Мы просто хотим вернуться домой, чтобы жить в мире без этого кошмара, этой крови, этой смерти,
– высказался медик.
Глядя на фортификации, Квентин Соммервиль сделал вывод: Украина будет бороться.
"Эти новые укрепления, высеченные в украинской земле, свидетельствуют об ухудшении ситуации на Донбассе. То, что осталось от региона, еще может быть сдано дипломатическим путем, но до тех пор Украина, окровавленная и истощенная, намерена бороться за каждый сантиметр этого региона", – говорится в материале BBC.