Журналіст BBC Квентін Соммервіль побував на Донбасі. Він взяв участь в евакуації людей з Добропілля й оцінив ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що говорять жителі Добропілля про мирні переговори та долю Донбасу?

За 8 кілометрів від Добропілля – уже росіяни.

"Нечисленні мешканці залишають свої домівки лише для того, щоб швидко зібрати запаси. Російські обстріли відбуваються щодня. Місто вже має вигляд покинутого та вже тиждень залишається без води. Кожна будівля, повз яку ми проїжджаємо, пошкоджена, а деякі перетворилися на руїни", – поділився враженнями журналіст.

Волонтери вивозять людей під ударами безпілотників і їдуть ще швидше, аніж приїхали.

31-річний Антон, який ніколи раніше не виїжджав з Добропілля, відповів, що слід робити.

Нам потрібно сісти за стіл переговорів і зрештою вирішити цей конфлікт мирним шляхом. Без крові, без жертв,

– висловився він.

Його мати залишилася в місті.

Але 19-річна волонтерка Варя, яка допомагає в евакуації, вважає інакше.

Ми ніколи не можемо довіряти Путіну чи Росії, що б вони не казали, і ми маємо такий досвід. Якщо ми віддамо їм Донбас, це нічого не зупинить, а лише дасть Росії більше простору для чергової атаки,

– пояснила вона.



Варя та 56-річний Віталій Калініченко. Росія вдарила "Шахедом" у його домівку, чоловік поранений / Фото BBC

У госпіталі НГУ Квентін Соммервіль побачив жорстоку реальність війни. Одного бійця рятували дві доби.

Журналіст поставив те саме питання хірургу – що робити з Донбасом, чи не слід віддати регіон Росії.

Ми повинні зупинити війну, але ми не хочемо зупиняти її таким чином. Ми хочемо повернути нашу територію, наших людей, і ми повинні покарати Росію за те, що вона зробила. Ми просто хочемо повернутися додому, щоб жити в мирі без цього кошмару, цієї крові, цієї смерті,

– висловився медик.

Дивлячись на фортифікації, Квентін Соммервіль зробив висновок: Україна буде боротися.

"Ці нові укріплення, висічені в українській землі, свідчать про погіршення ситуації на Донбасі. Те, що залишилося від регіону, ще може бути здано дипломатичним шляхом, але до тих пір Україна, закривавлена та виснажена, має намір боротися за кожен сантиметр цього регіону", – мовиться в матеріалі BBC.