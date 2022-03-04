Что делать в случае радиационной аварии: практические советы

В условиях войны могут произойти разные чрезвычайные ситуации. Одна из таких – радиационная авария.

Поэтому важно понимать алгоритм действий, чтобы быть "вооруженным". В Центре общественного здоровья Минздрава Украины дали практические советы, как действовать в случаях радиационных аварий, которые могут произойти в результате взрывов или пожаров.

Обратите внимание Из-за обстрелов оккупантов на Запорожской АЭС возник пожар

Первое правило – слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координировать на местах.

Как действовать при оповещении о радиационной аварии

Повышенный радиационный фон в зоне ЧАЭС связывают с большим количеством перемещения российской военной техники и поднятием радиоактивной пыли.

В первую очередь вам необходимо оставаться в помещении или немедленно зайти в него, если вы находитесь на улице. Алгоритм действий:

зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания (радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши);

заберите внутрь домашних животных;

закройте все окна и двери в помещении;

сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях, а продукты заверните в пленки и положите в холодильник или шкаф;

подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания;

следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Выходите на улицу только в случае необходимости. Пользуйтесь респиратором, наденьте плащ и резиновые сапоги и перчатки,

– отметили в ЦОС.

По возвращении домой снимите верхний слой одежды и поместите его в герметичный пакет – так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Если есть возможность, примите душ с мылом, а голову помойте шампунем.

Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не трите и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

Если нет доступа к воде, воспользуйтесь влажными салфетками или тканью.

Другие важные советы

Пейте воду только из проверенных источников (кипячение не избавляет воду от радиоактивных веществ).

Ешьте из герметичных контейнеров (консервы, банки, бутылки, коробки и тому подобное). Также безопасна еда из холодильника или морозилки.

Какие последствия радиации Из-за радиационного воздействия у человека могут быть нарушены жизненные функции различных органов (органы кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и другое) и может развиваться лучевая болезнь под влиянием ионизирующих излучений.

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