Что делать в случае радиационной аварии: практические советы
Источник:ЦОЗ
В условиях войны могут произойти разные чрезвычайные ситуации. Одна из таких – радиационная авария.
Поэтому важно понимать алгоритм действий, чтобы быть "вооруженным". В Центре общественного здоровья Минздрава Украины дали практические советы, как действовать в случаях радиационных аварий, которые могут произойти в результате взрывов или пожаров.
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Первое правило – слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координировать на местах.К слову! Повышенный радиационный фон в зоне ЧАЭС связывают с большим количеством перемещения российской военной техники и поднятием радиоактивной пыли.
Как действовать при оповещении о радиационной аварии
В первую очередь вам необходимо оставаться в помещении или немедленно зайти в него, если вы находитесь на улице. Алгоритм действий:
- зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания (радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши);
- заберите внутрь домашних животных;
- закройте все окна и двери в помещении;
- сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях, а продукты заверните в пленки и положите в холодильник или шкаф;
- подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания;
- следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.
Выходите на улицу только в случае необходимости. Пользуйтесь респиратором, наденьте плащ и резиновые сапоги и перчатки,
– отметили в ЦОС.
По возвращении домой снимите верхний слой одежды и поместите его в герметичный пакет – так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Если есть возможность, примите душ с мылом, а голову помойте шампунем.Внимание! Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не трите и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.
Если нет доступа к воде, воспользуйтесь влажными салфетками или тканью.
Другие важные советы
- Пейте воду только из проверенных источников (кипячение не избавляет воду от радиоактивных веществ).
- Ешьте из герметичных контейнеров (консервы, банки, бутылки, коробки и тому подобное). Также безопасна еда из холодильника или морозилки.
Какие последствия радиацииИз-за радиационного воздействия у человека могут быть нарушены жизненные функции различных органов (органы кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и другое) и может развиваться лучевая болезнь под влиянием ионизирующих излучений.
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