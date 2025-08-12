В Венгрии вспыхнул скандал после того, как независимый депутат Акош Хадхази обнародовал фото недостроенного имения премьер-министра Виктора Орбана в Хатванпусте. На просторном участке возведены многоэтажные здания с лифтами, подземным паркингом и роскошным бассейном.

В то же время сам Орбан утверждает, что это не его имение, а лишь сельскохозяйственный участок его отца. Все, что известно о скандале вокруг огромного поместья венгерского премьера – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина, Орбан не подписал

Как выглядит имение Орбана?

В начале августа венгерский депутат Акош Хадхази вместе с единомышленниками устроили акцию протеста возле имения в Гатванпусте, принадлежащего отцу Орбана. Поскольку полиция и охрана не позволили им зайти на территорию, участники были вынуждены наблюдать за ней с лестниц.

Протест возле имения в Гатванпусте: смотрите видео

После увиденного депутат сообщил, что бывшие конюшни превратили в жилые объекты.

Впоследствии один из читателей издания Telex с помощью дрона снял видео, на котором видно сады, подземный гараж, а также зебр и других животных, свободно гуляющих по территории.

Как выглядит имение Орбана: смотрите видео

Что говорит Орбан об имении в Гатванпусте?

Несмотря на сообщения журналистов, чиновники и сам Виктор Орбан продолжают утверждать, что комплекс в Гатванпусте является лишь фермой, которая принадлежит его отцу.

Однако недавно депутат Акош Хадхази обнародовал документы, которые подтверждают, что на территории расположены жилые здания.

По словам депутата, семья Орбанов даже подавала запрос на получение энергетического сертификата для нового жилого дома – документа, который не нужен для фермерских сооружений.

"Лживого премьер-министра легче поймать, чем хромого пса. Не то чтобы было сомнение у тех, кто видел имение лично или на фото. Но это быстрый ответ на то, что Орбан заикался в подкасте, что у него нет имения, а только ферма его отца", – написал Хадхази.

Что размещено на территории имения Орбана?

Независимый депутат обнародовал фотографии комплекса, сделанные еще четыре года назад. По его словам, их сделал рабочий, который "работал там недолго и быстро уволился, потому что "ему стало противно". Сейчас же строители стали осмотрительнее, потому что, по словам Хадхази, у работников забирают телефоны и угрожают им, когда те заходят на территорию.

Ну, если это ферма, то это очень странно,

– отметил Хадхази.

По его описанию, на фото видно, в частности, нагревательный кабель под дорожным покрытием парка, чтобы премьер-министру не приходилось убирать снег, если он выпадет.

Нагревающий кабель под дорожным покрытием в имении Орбана / Фото Акоша Хадзази

Дополнительные снимки демонстрируют подземный коридор с кирпичной кладкой, соединяющий здания.

Подземный коридор в имении Орбана / Фото Акоша Хадзази

На выходных Хадхази даже организовал экскурсию в Хатванпупу. Во время первого такого визита желающие могли заглянуть на строго огороженную территорию с лестницы.

Посмотреть на объект собрались несколько тысяч человек, которые стремились лично убедиться, что независимый депутат был прав: на месте возводят либо полузаконченную ферму его отца, либо барочный замок его сына с библиотекой, аллеей для прогулок, часовней, пальмовым садом, солнечной электростанцией, фонтанами, подземным гаражом, прудом и частным зоопарком.

Люди с лестницы заглянули на территорию поместья в Гатванпусти / Фото Акоша Хадзази

Венгерские журналисты приравняли атмосферу мероприятия к той, что царила, когда протестующие впервые попали в загородную резиденцию бывшего президента Украины Виктора Януковича, чтобы увидеть, действительно ли его туалет был сделан из золота.

В материале HVG также говорится, что ради возведения сельской резиденции строители Орбана разрушили классицистические архитектурные памятники.

Как оппозиция реагирует на имение Орбана?

Лидер оппозиционной партии "Тиса" и главный конкурент Орбана на предстоящих выборах Петер Мадяр заявил, что в случае его победы Государственная аудиторская служба начнет расследование в отношении активов за двадцать лет против всех бывших членов и представителей правительства, а также их близких родственников.

По его словам, проверка коснется и имения Орбана в Хатванпусте.

"Национальное управление по розыску и защите активов сможет запрашивать всю информацию в органах, выдающих разрешения, и в управлении охраны памятников, а также заслушивать инвесторов и рабочих, работающих на строительной площадке Виктора Орбана", – заявил Мадьяр.