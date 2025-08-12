В Угорщині спалахнув скандал після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі оприлюднив фото недобудованого маєтку прем’єр-міністра Віктора Орбана в Хатванпусті. На просторій ділянці зведено кількаповерхові будівлі з ліфтами, підземним паркінгом та розкішним басейном.

Водночас сам Орбан стверджує, що це не його маєток, а лише сільськогосподарська ділянка його батька. Усе, що відомо про скандал довкола велетенського помістя угорського прем'єра – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як виглядає маєток Орбана?

На початку серпня угорський депутат Акош Хадхазі разом із однодумцями влаштували акцію протесту біля маєтку в Гатванпусті, що належить батькові Орбана. Оскільки поліція та охорона не дозволили їм зайти на територію, учасники були змушені спостерігати за нею з драбин.

Протест біля маєтку в Гатванпусті: дивіться відео

Після побаченого депутат повідомив, що колишні конюшні перетворили на житлові об’єкти.

Згодом один із читачів видання Telex за допомогою дрона зняв відео, на якому видно сади, підземний гараж, а також зебр та інших тварин, що вільно гуляють територією.

Який вигляд має маєток Орбана: дивіться відео

Що каже Орбан про маєток в Гатванпусті?

Попри повідомлення журналістів, урядовці та сам Віктор Орбан продовжують стверджувати, що комплекс у Гатванпусті є лише фермою, яка належить його батькові.

Однак нещодавно депутат Акош Хадхазі оприлюднив документи, які підтверджують, що на території розташовані житлові будівлі.

За словами депутата, родина Орбанів навіть подавала запит на отримання енергетичного сертифіката для нового житлового будинку – документа, який не потрібен для фермерських споруд.

"Брехливого прем'єр-міністра легше впіймати, ніж кульгавого пса. Не те щоб був сумнів у тих, хто бачив маєток особисто чи на фото. Але це швидка відповідь на те, що Орбан заїкався в подкасті, що в нього немає маєтку, а тільки ферма його батька", – написав Хадхазі.

Що розміщено на території маєтку Орбана?

Незалежний депутат оприлюднив світлини комплексу, зроблені ще чотири роки тому. За його словами, їх зробив робітник, який "працював там недовго і швидко звільнився, бо "йому стало гидко". Нині ж будівельники стали обачнішими, тому що, за словами Хадхазі, у працівників забирають телефони та погрожують їм, коли ті заходять на територію.

Ну, якщо це ферма, то це дуже дивно,

– зазначив Хадхазі.

За його описом, на фото видно, зокрема, нагрівальний кабель під дорожнім покриттям парку, щоб прем’єр-міністру не доводилося прибирати сніг, якщо він випаде.

Нагріваючи кабель під дорожнім покриттям в маєтку Орбана / Фото Акоша Хадзазі

Додаткові знімки демонструють підземний коридор з цегляною кладкою, що з’єднує будівлі.

Підземний коридор в маєтку Орбана / Фото Акоша Хадзазі

На вихідних Хадхазі навіть організував екскурсію до Хатванпусти. Під час першого такого візиту охочі могли зазирнути на суворо огороджену територію з драбини.

Подивитися на об’єкт зібралися кілька тисяч людей, які прагнули особисто переконатися, що незалежний депутат мав рацію: на місці зводять або напівзакінчену ферму його батька, або бароковий замок його сина з бібліотекою, алеєю для прогулянок, каплицею, пальмовим садом, сонячною електростанцією, фонтанами, підземним гаражем, ставком і приватним зоопарком.

Люди з драбини зазирнули на територію маєтку в Гатванпусті / Фото Акоша Хадзазі

Угорські журналісти прирівняли атмосферу заходу до тієї, що панувала, коли протестувальники вперше потрапили до заміської резиденції колишнього президента України Віктора Януковича, щоб побачити, чи справді його туалет був зроблений із золота.

У матеріалі HVG також йдеться, що заради зведення сільської резиденції будівельники Орбана зруйнували класицистичні архітектурні пам’ятки.

Як опозиція реагує на маєток Орбана?

Лідер опозиційної партії "Тиса" та головний конкурент Орбана на майбутніх виборах Петер Мадяр заявив, що у разі його перемоги Державна аудиторська служба розпочне розслідування щодо активів за двадцять років проти всіх колишніх членів та представників уряду, а також їхніх близьких родичів.

За його словами, перевірка торкнеться і маєтку Орбана в Хатванпусті.

"Національне управління з розшуку та захисту активів зможе запитувати всю інформацію в органах, що видають дозволи, та в управлінні охорони пам'яток, а також заслуховувати інвесторів і робітників, які працюють на будівельному майданчику Віктора Орбана", – заявив Мадяр.