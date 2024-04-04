НАТО – 75․ Создание Альянса, применяли ли 5 статью и почему он до сих пор – надежда для Украины

75 лет назад, 4 апреля 1949 года, в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор, который дал старт новому оборонному блоку – Организации Североатлантического договора, более известному по своему сокращению – NATO (англ. North Atlantic Treaty Organization).

Что в этот день стоит напомнить об Альянсе, его цели и миссии, а также ожидания от летнего саммита в Вашингтоне – читайте в материале 24 Канала.

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Фултонская речь Черчилля: для чего было создавать НАТО

Целью создания НАТО 75 лет назад была защита от агрессивных намерений СССР. После завершения Второй мировой войны Сталин превратил освобожденные Красной армией от нацистов государства Восточной Европы в своих сателлитов. Так немецкая оккупация сменилась советской.

Этот момент зафиксировал в своей легендарной Фултонской речи Уинстон Черчилль 5 марта 1946 года. Он осудил советскую оккупацию Восточной Европы и заявил о "железном занавесе", который разделил ее волей Сталина. Черчилль призвал к мирным переговорам, но СССР отказался от диалога. Так началась холодная война.



Уинстон Черчилль во время знаменитой Фултонской речи в 1946 году / Фото British Political Personalities

Западные демократии не желали повторения судьбы Чехословакии, Польши и других государств, которые стали советскими марионетками, поэтому начали создавать собственные оборонные блоки.

Первым таким стал Брюссельский пакт, заключенный 4 марта 1948 года между Великобританией, Францией и странами Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург).

Его целью было формирование системы коллективной безопасности и противодействие не только советской угрозе, но и недопущение возрождения немецкого милитаризма. Впрочем, уже вскоре стало понятно, что главная угроза все же исходит от СССР.

На базе Брюссельского пакта начались переговоры с привлечением широкого круга стран – свое желание присоединиться к нему выразила даже авторитарная в то время Португалия. Но главным успехом европейской дипломатии было привлечение США.В Вашингтоне решили окончательно отказаться от изоляционизма и сделать ставку на проактивную политику. США согласились выступить главным гарантом системы коллективной безопасности.

4 апреля 1949 года в Вашингтоне было заключено соглашение о создании НАТО. В число стран-основательниц вошли 12 государств: США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Дания, Исландия, Норвегия и Португалия.



Подписание Североатлантического договора, апрель 1949 / Фото с сайта НАТО

Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или в Северной Америке будет считаться нападением на них всех. И, соответственно, они договариваются, что в случае осуществления такого нападения каждая из них, реализуя свое законное право на индивидуальную или коллективную самооборону, подтвержденное Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь той Стороне или Сторонам, которые подверглись нападению. И сразу осуществит, индивидуально или совместно с другими Сторонами, такие действия, которые будут считаться необходимыми, включая применение вооруженной силы, с целью восстановления и сохранения безопасности в Североатлантическом регионе. О каждом таком вооруженном нападении и обо всех мерах, принятых в связи с ним, будет немедленно уведомлен Совет Безопасности ООН. Такие меры будут прекращены после того, как Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности,

– именно так звучит 5-я статья Вашингтонского договора 4 апреля 1949 года.



Рабочие закрепляют символ НАТО еще тогда в конференц-зале второй штаб-квартиры в Париже, ноябрь 1953 года. Первый офис Альянса был в Лондоне. С 1967 штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе / Фото с сайта НАТО

Ядерные гарантии

Лидером и главной движущей силой блока стали Соединенные Штаты. В то время они имели монополию на ядерное оружие. Через несколько месяцев СССР ее нарушит.

Через 5 суток после того, как Североатлантический договор вступил в официальную юридическую силу, – 29 августа 1949 года коммунисты впервые испытают собственную ядерную бомбу на полигоне в Казахстане.После этого сомнений в необходимости существования НАТО больше ни у кого не возникнет. В 1952 году к НАТО присоединятся Греция и Турция, в 1955-м – ФРГ, а в 1982 году – Испания.



Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1 29 августа 1949 года / Фото из росархивов

ОВД – в противовес НАТО

СССР в противовес НАТО создает в 1955 году собственный военно-политический блок – Организацию стран Варшавского пакта (договора) или ОВД (почти ОДКБ – современный эрзац во главе с Россией). Эти два союза станут главными противниками в холодной войне.

Она несколько раз могла перейти в горячую фазу, но каждый раз лидерам двух блоков удавалось остановиться и отказаться от эскалации. Не последнюю роль сыграло так называемое "ядерное сдерживание" – осознание того, что в ядерной перестрелке не будет победителей, а только побежденные.

Интересно, что хотя танки НАТО и ОВД целились друг в друга в 1961 году на чек-пойнте "Чарли" в Берлине, реальные боевые действия ОВД вела только против собственных членов (а на самом деле – советских колоний). Страны-участницы Варшавского пакта осуществляли военные интервенции против Венгрии в 1956 году и Чехословакии в 1968 году. При этом, конечно, эта структура была вполне фиктивной и делала все, что решит Москва.



Демонстрация в Праге против оккупации, рядом горит советский танк / Фото Central Intelligence Agency

Победа НАТО и новая российская угроза

1 июля 1991 года была распущена ОВД. К тому времени Германия уже объединилась (земли бывшей ГДР автоматически станут частью НАТО), а бывшие сателлиты в Восточной Европе ушли в свободное плавание, не желая иметь ничего общего с Москвой. Вскоре то же самое сделают республики СССР, а сама "Красная империя" окончательно прекратит свое существование 26 декабря 1991 года.

Победа НАТО в холодной войне открыла для мира новые возможности для мирного развития. Люди снова поверили в рациональность и доверились тезису, что торговать всегда лучше, чем воевать.

Тогда же началась дискуссия о целесообразности существования НАТО и некоторые считали четвертую и пятую волну расширения Альянса в 1999 году (присоединились Венгрия, Польша и Чехия) и 2004-м (присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония) формальностью.

Дальнейшие события показали, что это не так. Россия после нескольких лет заигрываний в построение демократии в 90-х вернулась на имперские рельсы и начала строить СССР 2.0. Удачная конъюнктура на рынке углеводородов усилила амбиции и возможности Москвы, а утверждение режима личной власти выходца из спецслужб Путина сделала Россию агрессивным и обиженным на всех (в первую очередь на НАТО) актором.

В итоге возникла ситуация, которую в детстве называли – "кто не спрятался, я не виноват". То есть страны Балтии и Польша оказались под защитой зонтика НАТО, а Грузия и Украина – нет. Как следствие – их попытки выйти из-под влияния России и завоевать шанс на нормальную жизнь (европейская и евроатлантическая интеграция) привели к жестокой российской агрессии.

Сначала была декларация обид – так называемая "Мюнхенская речь" Путина, а дальше Москва перешла к конкретным действиям. В 2008-м Россия напала на Грузию, а в 2014-м – на Украину.

Важно! В 2016 году на Саммите НАТО в Варшаве Россия была официально признана угрозой мировой безопасности, а затем – миссией Альянса было провозглашено сдерживание агрессии Москвы. Но очевидно это были лишь формальные изменения.



Большинство членов НАТО и не подумали даже о приближении к согласованному в 2006 году "золотому стандарту" 2% расходов бюджета на оборонный сектор, также никто не отказался от сотрудничества с Россией в оборонном секторе, хотя такой запрет существовал на уровне НАТО с 2014 года, когда было объявлено о "временном" прекращении гражданского и военного сотрудничества.

Реакция НАТО на российскую агрессию: присоединение Швеции и Финляндии

В 2022 году Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, начав войну, которую не видела Европа с 1945-го.

Формальным поводом к вторжению стал отказ НАТО принять условия российского ультиматума в декабре 2021 года. Он предусматривал фактическое разрушение Альянса, то есть его возвращение к границам 1999 года и превращение Восточной Европы в "зоны влияния" России. Также Путин имел отдельные претензии к Украине и требовал среди прочего категорического отказа от вступления в НАТО.

План России провалился, а Путина направили курсом "русского военного корабля". Это сделали не только на острове Змеиный, но и в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне.

Прямым следствием вторжения России в Украину было присоединение к НАТО традиционно нейтральных Швеции (2024) и Финляндии (2023). Первые держали нейтралитет со времен Наполеоновских войн, вторые – с 1948 года. Финляндия и Швеция стали 31 и 32 членами НАТО. Присоединение северных европейцев увеличило границу России с НАТО на 1200 километров и фактически превратило Балтийское море в "внутреннее озеро" Альянса.



Карта стран-членов НАТО / Инфографика twitter.com/Maps_interlude

Украина – НАТО: непростой путь

После распада СССР Украина оказалась в ситуации "ни туда ни сюда". Это состояние куртуазно называли "многовекторность", а внеблоковый статус Украины был зафиксирован еще в Декларации Независимости 1990 года.

Наше государство было вынуждено под давлением (прежде всего США) отдать собственное ядерное оружие и получить взамен ничем не подкрепленные обещания подумать о нашей безопасности под названием Будапештский меморандум.

В последующие годы Украина спешно передала России собственные крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики в счет зачета долгов за газ, а остальную стратегическую авиацию порезала на металл под овации американских сенаторов.

Также Украина стала активно распродавать собственное оружие странам третьего мира. На этом обогащались отдельные представители элиты, в то время как обороноспособность государства стремительно падала.

Этим еще в 90-е попыталась воспользоваться Россия, однако и она была слишком слабой, а потому после провала крымской авантюры 1994-го года решили прибегнуть к так называемой "мягкой силе", которую чередовали с сеансами торговых и газовых войн, а также постоянных информационных атак.

Они вместе с жадностью и недальновидностью превратили президента Кучму в парию в глазах Запада и на долгое время закрыли Украине путь в НАТО. Ситуация изменилась после победы Оранжевой революции, когда прозападный президент Ющенко провозгласил курс на ЕС и на вступление в НАТО.

Каким минимальным критериям должны соответствовать государства для вступления в НАТО:

должны поддерживать демократию, включая терпимость к многообразию;

должны развивать рыночную экономику;

вооруженные силы должны находиться под гражданским контролем;

должны быть хорошими соседями и уважать суверенитет других стран;

должны работать над совместимостью с силами НАТО.

В 2008 году Украина подала заявку на получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), однако этот процесс был заторможен. Для этого были как внешние, так и внутренние причины, но за обеими торчат уши России.

Первая причина ассоциируется с Ангелой Меркель, которая в то время выстроила с Москвой систему сотрудничества на основе дешевого российского газа для немецкой экономики. В обмен на экономический рост ФРГ Меркель обеспечила Путину (и его номиналу Медведеву) фактическое дипломатическое прикрытие и выдала индульгенции от всего, даже войны против Грузии.

Жесткая антиукраинская позиция Меркель на саммите НАТО в Бухаресте перечеркнула попытки Чехии, Польши, Словакии и Венгрии (тогда она была нашим другом) пролоббировать вступление Украины в Альянс.

14 лет после завершения саммита НАТО в Бухаресте Президент Украины Зеленский вспомнит те события и расскажет, к чему приведет политика уступок России.

Зеленский приглашает Меркель и Саркози, которые в свое время не пригласили Украину в НАТО, в Бучу – смотрите видео:

Второй причиной провала евроатлантической интеграции 2000-х стала ситуация в самой Украине и отношение украинцев к НАТО. Активная пропаганда России и деятельность российской пятой колонны в лице премьера, а впоследствии президента Януковича, пророссийских партий (не только – "регионалов"), а также непоследовательность и вялость проевропейских сил, их постоянные распри (парламентский кризис 2008-го и т.д.) – все это сыграло трагическую роль. Следствием тех провалов и, по терминологии тех времен, "измены" – стало российское вторжение.

Внеблоковый статус Украины, закрепленный в Законе об основах внутренней и внешней политики Украины оказался неэффективным в контексте защиты и безопасности государства в условиях агрессии и давления со стороны других стран,

– пояснительная записка к Закону о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости, принятого Верховной Радой 23 декабря 2014 года.

В 2014 году Украина оказалась один на один с Россией. Ситуация имела все шансы повториться в 2022-м, однако украинцы совершили чудо – Украина не упала ни за 3 дня, ни за 2 года, она продолжила отражать российское нашествие и побеждать. Запад, который рассчитывал, как максимум, на партизанскую войну, прозрел и начал помогать Украине, но не на уровне Североатлантического альянса, а отдельных государств и ЕС.

При этом официальные лица НАТО в начале вторжения даже выступали тормозом помощи Украине, пугая всех эскалацией со стороны России. Лишь после того, как стало понятно, что Украина не упадет, Альянс изменил риторику и прибегнул к конкретным действиям. Впрочем, и даже после этого мы видели вялую реакцию на постоянные нарушения Россией воздушных границ НАТО в Польше, Румынии, засилье российских РЭБ вблизи Балтики и тому подобное.

По состоянию на весну 2024 года НАТО уже заявляет о готовности выступить реальным лидером коалиции в поддержку Украины и даже ищет варианты замещения роли США в случае прихода к власти в Белом доме непредсказуемого Трампа.

Новая надежда: когда Украина станет членом НАТО

К сожалению, это пока не привело к вступлению Украины в НАТО, хотя на это очень надеялись в Киеве по итогам Вильнюсского саммита летом 2023 года. В сентябре 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в Альянс и стала кандидатом на вступление (как и Грузия и Босния и Герцеговина).

Накануне саммита в столице Литвы, более 20 государств-членов НАТО официально поддержали вступление Украины в НАТО, подписав соответствующие декларации. Однако президент США Джо Байден, напуган возможным ответом России и потенциальной необходимостью применять 5 статью Вашингтонского договора по защите Украины (кстати, единственный прецедент ее применения – это атака Аль-Каиды в 2001 году против США), фактически заблокировал этот процесс.

Другого развития событий в современных реалиях, видимо, не стоило ждать. Но есть и хорошие новости – Украина продолжает справедливую войну с Россией, имеет наконец надежный тыл в виде НАТО, на защите нашего государства стоит мощное войско, "стандарты НАТО" – больше не мем, а реальный смысл и указатель.

Абсолютное большинство населения Украины желает и стремится к вступлению в НАТО. Эта позиция уже больше не раскалывает, а наоборот – объединяет общество.

Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что записанный в 2018 году в Конституции Украины курс на вступление в НАТО будет успешным, и тогда Украина получит желанную 5 статью. Но произойдет это только после победы в войне с Россией. Это цена ошибок и "измен" предыдущих 30 лет. Цена страшная, Украина платит за нее кровью, но другого варианта просто не существует.