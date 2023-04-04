Вагнеровцы пытали гражданского в Донецкой области: в сети появилось страшное видео

В Донецкой области ЧВК "Вагнера" пытали гражданского мужчину. Оккупанты же цинично заявили, что "уничтожили грузинского наемника".

На днях в сети появилось видео, на котором военные Пригожина издеваются над мужчиной. Они цинично называли его "иностранным наемником".

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Вагнеровцы замучили гражданского мужчину

Оккупанты утверждают, что на видео якобы военнопленный, который был "иностранным наемником" из Грузии и якобы воевал против россиян. Однако циничная российская пропаганда не учла, что раньше этого мужчину видели в эфире одного из телеканалов.

Перед этим мужчина, по имени Виталий, попал в эфир телемарафона, где рассказал о жизни в Донецкой области. Тогда гражданский делился, как ему тяжело живется в родном населенном пункте, однако уезжать он не хотел. Виталий говорил, что продуктов не хватало, долго не ел хлеба, но людям помогали военнослужащие ВСУ.

Российские наемники его замучили, заявив, что это был "грузинский наемник". В тот момент, как мужчина сидел привязанный к стулу, один из вагнеровцев пытался играть на скрипке. Оккупант цинично заявил, что "наемник" пришел на "концерт в ЧВК "Вагнер".

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Видео с издевательствами над гражданским мужчиной в российской пропаганде появилось раньше. Пока неизвестно, жив ли еще мужчина, поскольку раньше угрожали ему расправой.

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