В сети опубликовали видео, где пленный вагнеровец Игорь Ильин рассказывает, что его командование расстреливает военных, отказывающихся выполнять приказ, передает 24 Канал.
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Что говорит вагнеровец о потерях
По словам пленника, это произошло в тренировочном лагере в городе Уссурийск. 7 января инструктор вагнеровцев с позывным "Бандитом" расстрелял нескольких человек.
Затем кафир обратился к жителям России, он призывает их отказаться идти воевать в Украину. Он также сказал, что ПИК Вагнера является обманывающей террористической организацией.
Вагнеровец заявил, что украинские военные защищают свои дома, в то время как вагнеровцы "как животные нападают".
Пленный заявил, что потери среди вагнеровцев значительны, также многие боевики получили ранения.
Он добавил, что за последние три дня в третьем штурмовом своде ПИК Вагнера 12 раненых и 3 погибших.
История ПВК "Вагнера" подходит к концу
- В ГНСУ сообщили, что вблизи Бахмута "вагнеровцы" пытались атаковать наблюдательный пост украинских пограничников. Наши бойцы открыли ответный огонь, отбили штурм окупантов и захватили в плен "вагнеровца". Тот рассказал, что пошел воевать за денежное вознаграждение и пока никого не убивал.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый ранее заявил, что история ПВК "Вагнера" подходит к концу. По его словам, на Донецком направлении осталось еще несколько тысяч наемников. Причем они оказались в очень невыгодном для них положении.
- Тем временем градус напряжения растет. Окружение Путина, рассказывают журналисты, просит "укротить" Пригожина. Причиной тому стала его резкая критика минобороны и генштаба России.
- К слову, Пригожин еще и заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он назвал главу ППК "Вагнера" больным человеком и подчеркнул, что этого сделать ему никто не даст.