Обнародовала видеозапись Государственная пограничная служба Украины. Правда, там не уточнили, когда взяли в плен "вагнеровца".
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На Бахмутском направлении пограничники отразили штурм и захватили в плен вагнеровца. Штурмовики пытались атаковать наблюдательный пост пограничников. Наши бойцы открыли ответный огонь и заставили захватчиков отступить,
– сообщили в ГНСУ.
Отмечают, что "рассчитались" они одним убитым и одним живым оккупантом, захваченным в плен. Им оказался вагнеровец.
Тот рассказал, что пошел воевать за денежное вознаграждение и пока никого не убивал.
У ГНСУ риторически спросили, "стоит ли верить оккупанту".
Откровение пленного "вагнеровца": видео
Госпогранслужба не уточнила, когда именно произошел штурм россиян и плен одного из захватчиков.
Внимание Россияне совершают до 18 штурмов в день, – офицер ВСУ сказал, что происходит в Бахмуте
Штурмы Бахмута
- 6 марта ГНСУ сообщала, что за несколько дней до этого была отбита атака на опорный пункт защитников Украины на бахмутском направлении, штурмовиков "Вагнера" остановили в ближнем бою, а впоследствии пограничники-минометчики уничтожили по меньшей мере 7 беглецов.
- 11 марта в промышленной зоне Бахмута группа наземной разведки украинских пограничников пошла в наступление и ликвидировала "вагнеровцев".