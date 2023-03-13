Оприлюднила відеозапис Державна прикордонна служба України. Щоправда, там не уточнили, коли саме взяли у полон "вагнерівця".
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На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та захопили у полон вагнерівця. Штурмовики намагалися атакувати спостережний пост прикордонників. Наші бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили загарбників відступити,
– повідомили у ДПСУ.
Зазначають, що "розрахувалися" вони одним убитим та одним живим окупантом, якого захопили у полон. Ним виявився вагнерівець.
Той розповів, що пішов воювати за грошову винагороду та поки нікого не вбивав.
У ДПСУ риторично запитали, "чи варто вірити окупанту".
Одкровення полоненого "вагнерівця": відео
Держприкордонслужба не уточнила, коли саме відбувся штурм росіян і полон одного з загарбників.
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Штурми Бахмута
- 6 березня ДПСУ повідомляла, що за кілька днів до того було відбито атаку на опорний пункт захисників України на бахмутському напрямку, штурмовиків "Вагнера" зупинили у ближньому бою, а згодом прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 утікачів.
- 11 березня у промисловій зоні Бахмута група наземної розвідки українських прикордонників пішла у наступ і ліквідувала "вагнерівців".