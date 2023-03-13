Політтехнолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що ситуація у місті складна, але контрольована. Він наголосив, що підрозділи ЗСУ, Національної поліції, Національної Гвардії, Сил спеціальної операції і Сил територіальної оборони продовжують утримувати місто-фортецю Бахмут.

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ЗСУ провели ефективні контрнаступальні дії

"Всі лінії транспортування перебувають під контролем ЗСУ. Противник послідовно знищує мости, які з'єднували ключову трасу Костянтинівка – Бахмут, яка контролювалась українськими силами", – підкреслив офіцер ЗСУ.

Він повідомив, що транспортування здійснюється по ґрунтових дорогах.

За словами Березовця, бої точаться вже на території міста. Проте спроби противника оточити Бахмут і зайти з Півночі і з Півдня були відбиті.

"Більш того, ЗСУ проводили ефективні контрнаступальні дії внаслідок чого ворог був відсунений на значну відстань. Але складність полягає в тому, що окупанти зосередили тут значну кількість особового складу і військової техніки, вони не шкодують особовий склад і найманців, намагаючись за будь-яку ціну захопити Бахмут", – пояснив політтехнолог.

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Окупанти втратили в Бахмуті понад 20 тисяч убитими і пораненими

За його словами, ворог, намагаючись прорватись у місто зі північних і південних околиць, здійснював до 18 штурмів наших позиція за один день.

Це надзвичайно виснажує наших бійців, створює додаткові складнощі з вивезенням поранених, підвезенням БК. Але навіть в таких нереальних умовах підрозділи оборони справляються з поставленими завданнями,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Він наголосив, що будь-які чутки про вихід з Бахмуту українських захисників є нічим іншим як інформаційно-психологічними спецопераціями противника.

"На сьогодні планів залишити Бахмут немає. Місто укріплювалось протягом багато місяців, і саме тому при спробах взяти його, противник втратив за окремими підрахунками понад 20 тисяч убитими і пораненими", – зазначив Тарас Березовець.

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