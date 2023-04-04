Вагнерівці катували цивільного на Донеччині: у мережі з'явилось страшне відео

На Донеччині ПВК "Вагнера" катували цивільного чоловіка. Окупанти ж цинічно заявили, що "знищили грузинського найманця".

Днями у мережі з'явилося відео, на якому військові Пригожина знущаються з чоловіка. Вони цинічно називали його "іноземним найманцем".

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Вагнерівці закатували цивільного чоловіка

Окупанти стверджують, що на відео буцімто військовополонений, який був "іноземним найманцем" з Грузії й нібито воював проти росіян. Проте цинічна російська пропаганда не врахувала, що раніше цього чоловіка бачили в ефірі одного з телеканалів.

Перед цим чоловік, на ім'я Віталій, потрапив в ефір телемарафону, де розповів про життя на Донеччині. Тоді цивільний ділився, як тяжко йому живеться у рідному населеному пункті, проте виїжджати він не хотів. Віталій говорив, що продуктів не вистачало, він довго не їв хліба, але людям допомагали військовослужбовці ЗСУ.

Російські найманці його замордували, заявивши, що то був "грузинський найманець". У той самий момент, як чоловік сидів прив'язаний до стільця, один з вагнерівців намагався грати на скрипці. Окупант цинічно заявив, що "найманець" прийшов на "концерт до "ПВК "Вагнер".

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Відео зі знущаннями з цивільного чоловіка у російській пропаганді з'явилося раніше. Наразі невідомо, чи живий ще чоловік, оскільки раніше погрожували йому розправою.

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