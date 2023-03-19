Ця підтримка залишається хіба на словах, адже своїх окупанти не кидають рівно до тих пір, поки самі не обдеруть побратимів як липку. Про це в етері телемарафону розповів начальник пресслужби 63 окремої механізованої бригади Олег Зелінський, пише 24 Канал.

Дивіться також ПВК "Вагнер" почали рекламувати на Pornhub: російський журналіст висміяв ідею

Рятувати навіть не намагаються

Хоча враховуючи, кого Пригожин понабирав у свою "елітну" ПВК – не дивно. Про черговий такий випадок повідомили українські розвідники. У зоні бойових дій, де між українцями та загарбниками малі дистанції, вони підстрелили з кулемету одного вагнерівця.

Однак той не загинув, а від болі верещав так, що чути було й українським захисниками, й побратимам горе-окупанту. Тож снайпер вирішив почекати, поки підмога пораненого не забрала б його з лінії вогню, щоб знищити побільше особового складу ворога. Те, що захисник побачив у приціл, змусило його навіть опустити гвинтівку.

Посидів снайпер ще хвилин 5, кинув гвинтівку, навіть не зробивши пострілу, і каже: "Я такого ще ніколи не бачив у своєму житті",

– сказав Олег Зелінський.

До пораненого таки поспішив його товариш, однак не для того, щоб врятувати побратима. Завербований зек натомість обчистив всі кишені пораненого та забрав навіть автомат, не даючи шансу вагнерівцю на хоч якусь оборону, та сам відповз назад в укриття. "А той кричав і так і помер там", – зазначив начальник пресслужби 63 ОМБР.

Не лише не рятують, а й розстрілюють своїх

Зі слів полоненого раніше вагнерівця Ігоря Ільіна стало відомо, що жорстокість до своїх у ПВК – звичайна справа. Він поскаржився, що командування за невиконання наказу може й розстріляти підлеглих.

Розстріл, зокрема, відбувся й на території самої країни-окупантки, у тренувальному таборі в місті Уссурійськ. Там 7 січня інструктор вагнерівців з позивним "Бандит" розстріляв декількох людей. І якщо командування найманців так діє ще далеко від лінії фронту, то лише можемо уявити, до чого воно вдається в Україні.

Полонений також заявив, що ПВК "Вагнера" є терористичною організацією, яка обманює. Та у зверненні до росіян закликав відмовитися йти воювати в Україну.