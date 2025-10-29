Не берет взяток, работает без зарплаты и не знает кумовства: способны ли ИИ-министры заменить чиновников

Новые эксперименты с привлечением искусственного интеллекта в работу государства вызывают одновременно как восхищение, так и скепсис. Правительство Албании назначило целый "цифровой" министерский портфель для алгоритма, тогда как в Украине появились виртуальная дипломатическая представительница и чатбот-двойник министра.

Действительно ли искусственный интеллект помогает сделать власть более эффективной, прозрачной и ближе к людям, или это скорее громкие пиар-эксперименты? В материале 24 Канала рассмотрим три случая – албанского ИИ-министра, украинскую Викторию Ши и "цифрового Федорова" – и проанализируем, что стоит за этими инициативами. В этом нам помог разобраться член Комитета по развитию ИИ Минцифры, гендиректор и соучредитель R&D Center Winstars Дмитрий Софина.

Албанская ИИ-министр Диелла: борьба с коррупцией или технологическая бутафория?

В сентябре 2025 года Албания стала первой страной, которая назначила искусственный интеллект на должность члена правительства. ИИ-систему по имени Диелла (на албанском – "солнце") официально объявили "министром по делам искусственного интеллекта". Премьер-министр Эди Рама представил Диэллу как цифровую помощницу правительства для борьбы с коррупцией – в частности, для обеспечения прозрачности в публичных закупках и искоренения кумовства.

По его словам, Диэлла ни одного дня не болеет, не нуждается в зарплате и не имеет двоюродных братьев – это намек на кумовство во власти страны. Виртуального министра изобразили как женщину среднего возраста в традиционном албанском наряде, и на первом же заседании парламента ей предоставили слово через видеообращение.



Как выглядит Диелла / Скриншот

Я здесь не для того, чтобы заменить людей, а чтобы помочь им,

– заверила Диэлла с большого экрана.

Албанская оппозиция восприняла ИИ-министра крайне критично. Оппозиционеры назвали Диеллу "пропагандистской фантазией" и решили оспорить законность ее назначения в суде. Во время выступления цифровой чиновницы в парламенте депутаты оппозиции стучали кулаками по столам и демонстративно проигнорировали голосование за новое правительство.

Они заявили, что власть использует бот-министра, чтобы скрыть собственные провалы и коррупцию. Юридические вопросы тоже остаются открытыми – соответствует ли "искусственный" министр конституционным нормам, ведь основной закон говорит о службе народу именно людьми? Неудивительно, что самой Диэлле пришлось оправдываться: она призналась, что ей "больно", когда ее называют неконституционной.

На самом деле "министерский" статус Диеллы действительно фиктивный. Это инструмент. Ее реальная функция – это программный комплекс на базе GPT-алгоритма от Microsoft для помощи чиновникам в четырех этапах тендерного процесса: от подготовки условий до проверки документов. На каждом шаге решение ИИ будет утверждать реальный эксперт, поэтому полной автономии машины не предвидится.



Власти Албании признает, что пока система не внедрена полностью – Диелла скорее показывает намерения премьера показать себя "технологичным". Этот шаг также вписывается в евроинтеграционные стремления страны, ведь Брюссель неоднократно требовал от Тираны результатов в борьбе с коррупцией, и демонстрация hi-tech-инициатив должна показать прогресс и современность Албании в глазах ЕС.

Но трудно не увидеть в Диэлле элемент шоу. В октябре 2025-го Рама в шутку объявил Диеллу "беременной" 83 цифровыми детьми – то есть персональными ИИ-ассистентами для каждого депутата от правящей партии. По замыслу, эти "детишки" Диеллы будут записывать все, что происходит в зале, подытоживать обсуждения и даже подсказывать народным избранникам, как реагировать, если те что-то пропустили.

Систему планируют запустить до конца 2026 года. Албанский эксперимент однозначно привлекает внимание как прецедент, но удачный ли? Иначе есть риск, что это останется театром с искусственными аватарами.

"Виктория Ши": цифровой дипломат украинского МИДа

Интересно, что Украина присоединилась к тренду внедрения ИИ в публичной коммуникации еще раньше, хотя и на более скромном уровне. 1 мая 2024 года МИД Украины впервые в истории создало с помощью искусственного интеллекта цифровое лицо, которое официально будет комментировать консульскую информацию для СМИ.



Виктория ИИ / Скриншот

Новую виртуальную представительницу МИД назвали Виктория Ши. "Виктория" символизирует победу Украины, а "Ши" прямо указывает на технологию, что ее создала. Цифровая пресс-секретарь рассказывает, что ее работа – доносить до общественности оперативную и проверенную информацию консульского департамента МИД, сообщать о защите прав украинцев за рубежом, реагировать на инциденты, чрезвычайные ситуации и тому подобное. Фактически это аватар, озвученный искусственным голосом, который представляет подготовленные дипломатами заявления.

Интересно! Для ее образа МИД использовало внешность реального человека – украинской певицы и инфлюенсера Розали Номбре, которая согласилась стать прообразом на волонтерских началах. Команда проекта отсняла и оцифровала артистку, чтобы придать Виктории реалистичные черты.

В МИД подчеркнули, что Виктория Ши не призвана заменить живых дипломатов. Она занимается именно консульскими сообщениями, тогда как должность основного спикера МИД остается за человеком (на момент запуска ИИ-аватара как раз происходила ротация пресс-секретаря). Тогдашний министр Дмитрий Кулеба положительно оценил эксперимент, заявив, что использование сгенерированного ИИ-лица сэкономит время и ресурсы МИД:

Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования – это прежде всего экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам,

– пояснил глава ведомства.

Особенно актуальным такой шаг представляется в военное время, когда нагрузка на консульскую службу возросла, а человеческих ресурсов не хватает. Диджитал-спикер помогает оперативно охватить информационные запросы, не отвлекая каждый раз живых чиновников.

Конечно, цифровая дипломат требует доверия, поэтому МИД позаботилось о предохранителях от дезинформации. Каждое видео из "уст" Виктории Ши имеет QR-код, ведущий на текстовый вариант заявления на официальном сайте МИД. Если же какое-то видео такого кода не содержит или ведет на фейковый ресурс – значит, это подделка. Таким образом министерство хочет обезопасить свою новинку от возможных deepfake-инцидентов и попыток дискредитации.

Интересно, что всплеск публикаций о Виктории Ши завершился сразу после ее презентации весной 2024-го. После прошлого года найти упоминания о ней трудно.

"Цифровой Федоров": чатбот-двойник министра цифровой трансформации

Еще дальше в использовании ИИ для взаимодействия с гражданами пошло Министерство цифровой трансформации Украины. В сентябре 2025 года на IT Arena во Львове представили "цифрового двойника" вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова – фактически, ИИ-чатбот, который общается от его имени.

Украина впервые "оцифровала" действующего министра с помощью искусственного интеллекта, сообщили в Минцифре. Отныне каждый гражданин может напрямую пообщаться с цифровым Федоровым в телеграме, достаточно запустить чатбот @thedigital_bot. После старта бот представляется как "цифровой двойник" Федорова и предлагает обсудить все, что касается цифровых услуг.

Есть предложение или видишь проблему? Обязательно поделись! Самые интересные идеи передам непосредственно Михаилу,

– обещает "Федоров-бот" в приветственном сообщении.

Через него пользователи могут не только жаловаться, но и даже присылать резюме, если хотят присоединиться к команде Минцифры.

Как это работает? "Цифровой Федоров" доступен всем желающим, но с серьезным подходом к безопасности и аутентификации. Чтобы начать диалог, гражданин должен авторизоваться через приложение Дия. Это условие ограничивает бот только украинскими пользователями и отсеивает анонимов, зато гарантирует, что с министром общаются реальные люди, а не ботофермы. Чат-бот поддерживает и текстовый, и голосовой форматы общения – причем в режиме аудио он воспроизводит голос самого Михаила Федорова.



Разработчики натренировали ИИ-модель на основе более 10 000 публичных высказываний Федорова, материалов СМИ и его постов в соцсетях Минцифры. Для синтеза речи привлекли технологию ElevenLabs, поэтому ответы бот дает на "живом" украинском языке голосом министра. Фактически алгоритм хорошо усвоил стиль общения Федорова – настолько, что рядовому пользователю может показаться, будто сам чиновник говорит с ним в чате.

В то же время Минцифра честно предупреждает об ограничении цифрового двойника. Чат-бот еще учится и отвечает на основе открытых данных, поэтому может ошибаться. Поэтому его советы не следует воспринимать как официальную позицию. Бот не имеет доступа к персональным данным пользователей, поэтому не дает индивидуальных консультаций. Все важные решения гражданам все же советуют проверять через официальные источники Минцифры и Дие.

Нужны ли ИИ-министры?

Такие инициативы могут быть эффективными, но только если за ними стоит реальная цифровая трансформация, а не пиар, считает Дмитрий Софина, член Комитета по развитию ИИ Минцифры, гендиректор и соучредитель R&D Center Winstars.

Дмитрий Софина Член Комитета по развитию ИИ Минцифры, гендиректор и соучредитель R&D Center Winstars Когда правительство вводит ИИ для автоматизации процессов, анализа данных или улучшения сервисов – это имеет смысл. Но если все сводится к созданию "ИИ-министерки" без изменения системы – это скорее символизм, а не технология. ИИ в государственном управлении работает только тогда, когда есть данные, стратегия, прозрачность и команда, реально его внедряющая. Иначе это просто хорошо сделанный чат-бот в красивой обертке. На самом деле все не так однозначно, и с технической точки зрения тоже.

Современные ИИ-системы – это не просто чат-боты, а сложная инфраструктура из моделей, данных, API-интеграций и оркестрации процессов, комментирует эксперт 24 Канала. Чтобы такая система работала эффективно в правительственном масштабе, по мнению Софины, нужны следующие условия:

Доступ к структурированным государственным данным – без этого ни один ИИ не может учиться или делать полезные выводы.

Модульная архитектура – чтобы интегрироваться с различными государственными системами (МИС, реестры, CRM и т.д.).

Контроль качества моделей – нужен мониторинг, логирование, обновление весов, адаптация к изменениям в данных.

Этические и безопасностные механизмы – шифрование, audit trails, explainability, борьба с галлюцинациями.

Создать реальную "ИИ-министра", которая способна автономно принимать или помогать принимать решения, – это очень сложная техническая задача, которая требует глубокой интеграции с госсистемами, а не просто обертки вокруг LLM-модели, отмечает Софина.

Потенциал этой затеи большой, но реализация требует совсем другого уровня технологической зрелости, чем просто чат с аватаром. Но сколько это будет стоить, задается вопросом эксперт.