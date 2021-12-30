"Цунами" заболеваемости: ВОЗ об одновременном распространении Дельты и Омикрона
Источник:Дождь
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что одновременное распространение штаммов коронавируса Омикрон и Дельта может вызвать "цунами" заболеваемости в мире.
Риски одновременного распространения Дельты и Омикрона
В частности, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что высокая степень передачи Омикрона усиливает распространение штамма Дельта.
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Нагрузка на грани краха
В ВОЗ назвали ситуацию "опасной". Несмотря на то, что инфицированные Омикроном переносят болезнь легче, чем предыдущими вариантами вируса, быстрое распространение мутаций может привести к увеличению количества госпитализаций и смертей.
Это оказывает и окажет огромное давление на истощенных работников системы здравоохранения, которые находятся на грани краха,
– сказал глава ВОЗ.
Актуально о ситуации в мире
27 декабря заболеваемость коронавирусом в мире за сутки побила рекорд из-за распространения Омикрона. Суточный показатель новых случаев заражений достиг 1,44 миллиона.
С декабря в мире ежедневно регистрируется около 900 тысяч новых случаев заражения COVID-19.
Рекордные показатели заболеваемости коронавирусом фиксируются во Франции, Дании, Португалии, Великобритании, Австралии и Польши.
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В США за последнюю неделю фиксируют в среднем более 265 тысяч новых случаев заражения. Главный медицинский советник президента США Джо Байден доктор Энтони Фаучи считает, что пик волны Омикрона в стране состоится в конце января.
Последние научные данные об ОмикронеСразу 2 новых исследования показали, что зараженные штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта. Согласно исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.
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