Большинство госпитализированных невакцинированные
Такое количество больных на 25% превышает показатель за 28 декабря. Так, Италия с начала недели бьет рекорды по количеству зараженных.
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В целом в течение суток в больницы госпитализировали около 500 итальянцев, из них 126 отправили сразу в отделение интенсивной терапии.
136 больных, к сожалению, умерли. В то же время общее число жертв вируса в стране составляет 137 091.
В Италии увеличивают количество тестирований
Около трети новых случаев зарегистрировали в Ломбардии. Из-за нехватки персонала в провинции даже отменили около сотни пригородных поездов.
Из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом в Италии начали проводить больше тестов. Только за сутки на COVID-19 проверили более миллиона человек.
Вскоре в города Кодоньо и Лоди прибудут военные, чтобы помочь проводить тесты.
Какие ограничения действуют в Италии
- Носить защитные маски в Италии нужно даже на улице.
- Все ночные клубы, танцевальные залы запрещены. Дискотеки под открытым небом также нельзя устраивать.
- Учеников школ регулярно тестируют на коронавирус.
- Въезд в Италии запрещен даже для вакцинированных украинцев. Такое ограничение будет действовать минимум до 31 января.
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