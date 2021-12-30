Більшість госпіталізованих невакциновані

Така кількість хворих на 25% перевищує показник за 28 грудня. Так, Італія з початку тижня б'є рекорди за кількістю заражених.

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Загалом впродовж доби до лікарень госпіталізували близько 500 італійців, з них 126 відправили одразу у відділення інтенсивної терапії.

136 хворих, на жаль, померли. Водночас загальна кількість жертв вірусу в країні становить 137 091.

В Італії збільшують кількість тестувань

Близько третину нових випадків зареєстрували у Ломбардії. Через брак персоналу в провінції навіть скасували близько сотні приміських поїздів.

Через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус в Італії почали проводити більше тестувань. Лише за добу на COVID-19 перевірили понад мільйон людей.

Невдовзі до міст Кодоньо та Лоді прибудуть військові, аби допомогти проводити тести.

Зверніть увагу! Попередній рекорд в Італії зафіксували 24 грудня. Тоді COVID-19 за добу підхопили 50 599 людей. Лише за кілька днів показник зріс майже вдвічі.

Які обмеження діють в Італії

Носити захисні маски в Італії потрібно навіть на вулиці.

Усі нічні клуби, танцювальні зали заборонені. Дискотеки просто неба також не можна влаштовувати.

Учнів шкіл регулярно тестують на коронавірус.

В'їзд в Італії заборонений навіть для вакцинованих українців. Таке обмеження діятиме щонайменше до 31 січня.

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