Більшість госпіталізованих невакциновані
Така кількість хворих на 25% перевищує показник за 28 грудня. Так, Італія з початку тижня б'є рекорди за кількістю заражених.
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Загалом впродовж доби до лікарень госпіталізували близько 500 італійців, з них 126 відправили одразу у відділення інтенсивної терапії.
136 хворих, на жаль, померли. Водночас загальна кількість жертв вірусу в країні становить 137 091.
В Італії збільшують кількість тестувань
Близько третину нових випадків зареєстрували у Ломбардії. Через брак персоналу в провінції навіть скасували близько сотні приміських поїздів.
Через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус в Італії почали проводити більше тестувань. Лише за добу на COVID-19 перевірили понад мільйон людей.
Невдовзі до міст Кодоньо та Лоді прибудуть військові, аби допомогти проводити тести.
Які обмеження діють в Італії
- Носити захисні маски в Італії потрібно навіть на вулиці.
- Усі нічні клуби, танцювальні зали заборонені. Дискотеки просто неба також не можна влаштовувати.
- Учнів шкіл регулярно тестують на коронавірус.
- В'їзд в Італії заборонений навіть для вакцинованих українців. Таке обмеження діятиме щонайменше до 31 січня.
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