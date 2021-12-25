Так, у Франції за минулу добу підтвердили майже 95 тисяч випадків, а в Італії – понад 50 тисяч. В обох країнах такі показники – вперше з початку пандемії.

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Спалах в Італії

У п'ятницю італійські органи охорони здоров'я повідомили про 50 599 щоденних випадків коронавірусу. Це є новим рекордом з моменту спалаху пандемії, що відбувся майже 2 роки тому.

Напередодні зареєстрували 44 595 випадків. Це також було максимумом з початку пандемії. Перед цим найбільшу кількість нових випадків зареєстрували з 13 листопада 2020 року – 40 902.

Також 24 грудня в Італії повідомили про 141 смерть від коронавірусу.

Всього в Італії зареєстрували 136 386 смертей, пов'язаних з COVID, що є другим за величиною показником в Європі після Великої Британії і дев'ятим у світі.

Які обмеження діють в Італії Раніше уряд ввів низку нових заходів щодо боротьби з поширенням COVID-19, зокрема зобов'язав носити маски на відкритому повітрі. Також влада вирішила закрити нічні клуби і танцювальні зали Італії та заборонила вечірки просто неба, які збирають натовпи.



Крім цього, навіть вакцинованим туристам з України Раніше уряд ввів низку нових заходів щодо боротьби з поширенням COVID-19, зокрема зобов'язав носити маски на відкритому повітрі. Також влада вирішила закрити нічні клуби і танцювальні зали Італії та заборонила вечірки просто неба, які збирають натовпи.Крім цього, навіть вакцинованим туристам з України заборонено зараз в'їжджати в Італію. Обмеження діятимуть мінімум до 31 січня.

Коронавірусний бум і у Франції

Джерело: The Guardian

Сьогодні і Франція повідомила про рекордні 94 124 нових випадків зараження коронавірусом за день. Кількість госпіталізованих у зв'язку з цим захворюванням досягло максимуму за останні 7 місяців майже 16 200 осіб потрапили до лікарень.

Останні обмеження у світі через штам Омікрон: основне

Україна вирішила посилити карантинні обмеження через штам коронавірусу Омікрон. Рішення ухвалили з 3 грудня.

Нові заборони стосуються громадян кількох країн Африки та іноземців, які перебували на їхній території не менше 7 днів за останні 2 тижні. До переліку внесли Південно-Африканську Республіку, Ботсвану, Зімбабве, Намібію, Лесото, Есватіні, Мозамбік, Малаві.

Швейцарія також запровадила 10-денний карантин для тих, хто подорожує з країн, де вже виявили цю інфекцію. Однак виняток зробили тільки для футболістів.

Також обмеження ввела і сусідня Польща. Там нові правила запровадили з 6 грудня. Проте невідомо, про які саме обмеження мовиться. Проте вони точно стосуватимуться невакцинованих проти коронавірусу.

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