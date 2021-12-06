Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Глава уряду наголосив що нові обмеження представлять вже 7 або 8 грудня.
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Обмеження діятимуть під час свят
За словами Моравецького, ці заходи діятимуть під час різдвяних свят. Обмеження переважно стосуватимуться невакцинованих проти коронавірусу.
Зазначимо, що лише 1 грудня на польській території вже посилювали карантин. Ці жорсткі заходи мають діяти до 17 грудня, проте, як кажуть в уряді, їх знову-таки продовжать.
Які правила карантину ввели з 1 грудня:
- Заборонили авіасполучення з 5 африканськими країнами, в яких активно поширюється штам Омікрон.
- Карантин для людей, які приїжджають з країн, що не входять до Шенгенської зони, продовжили до 2 тижнів.
- На 8 день вийти з карантину можна завдяки негативному ПЛР-тесту.
- На 75% зменшили кількість людей, які можуть перебувати в релігійних установах та закладах культури.
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Яка ситуація з коронавірусом у Польщі:
- Станом на 6 грудня у Польщі виявили понад 3 мільйони 671 тисячу випадків коронавірусу.
- Летальних випадків – 85 675.
- Влада Польщі вже оголосила про старт вакцинації проти COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років.