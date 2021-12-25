Так, во Франции за минувшие сутки подтвердили почти 95 тысяч случаев, а в Италии – более 50 тысяч. В обеих странах такие показатели – впервые с начала пандемии.

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Вспышка в Италии

В пятницу итальянские органы здравоохранения сообщили о 50 599 ежедневных случаях коронавируса. Это является новым рекордом с момента вспышки пандемии, случившейся почти 2 года назад.

Накануне зарегистрировали 44 595 случаев. Это также было максимумом с начала пандемии. Перед этим наибольшее количество новых случаев зарегистрировали с 13 ноября 2020 года – 40 902.

Также 24 декабря в Италии сообщили про 141 смерть от коронавируса.

Всего в Италии зарегистрировали 136 386 смертей, связанных с COVID, что является вторым по величине показателем в Европе после Великобритании и девятым в мире.

Какие ограничения действуют в Италии Ранее правительство ввело ряд новых мер по борьбе с распространением COVID-19, в частности обязало носить маски на открытом воздухе. Также власти решили закрыть ночные клубы и танцевальные залы Италии и запретили вечеринки под открытым небом, которые собирают толпы. Кроме этого, даже вакцинированным туристам из Украины запрещено сейчас въезжать в Италию. Ограничения будут действовать минимум до 31 января.

Коронавирусный бум и во Франции

Источник: The Guardian

Сегодня и Франция сообщила о рекордных 94 124 новых случаях заражения коронавирусом за день. Количество госпитализированных в связи с этим заболеванием достигло максимума за последние 7 месяцев почти 16 200 человек попали в больницы.

Последние ограничения в мире из-за штамма Омикрон: основное

Украина решила ужесточить карантинные ограничения из-за штамма коронавируса Омикрон. Решение приняли с 3 декабря.

Новые запреты касаются граждан нескольких стран Африки и иностранцев, которые находились на их территории не менее 7 дней за последние 2 недели. В перечень внесли Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик, Малави.

Швейцария ввела 10-дневный карантин для тех, кто путешествует из стран, где уже обнаружили эту инфекцию. Однако исключение сделали только для футболистов.

Также ограничения ввела и соседняя Польша. Там новые правила ввели с 6 декабря. Однако неизвестно, о каких именно ограничениях говорится. Однако они точно будут касаться невакцинированных против коронавируса.

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