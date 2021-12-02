Запрет на въезд в Украину касается граждан нескольких африканских стран. Он начнет действовать уже в полночь 3 декабря.

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Каких стран касаются запреты

Новые запреты касаются граждан нескольких стран Африки и иностранцев, которые находились на их территории не менее 7 дней за последние 2 недели. В список внесли:

  • Южно-Африканскую Республику;
  • Ботсвану;
  • Зимбабве;
  • Намибию;
  • Лесото;
  • Эсватини;
  • Мозамбик;
  • Малави;

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