Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон зафиксировали 1 декабря. Это произошло в штате Калифорния
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В Штатах впервые зафиксировали Омикрон
Первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом Омикрон в США обнаружили в Калифорнии,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что больной вернулся в Штаты из Южной Африки и прошел полный курс вакцинации. Этот случай на брифинге подтвердил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он объяснил, что мужчина въехал в США из Африки еще 22 ноября, однако болезнь у него констатировали только 29 ноября.
"Сейчас человек находится на карантине. Он полностью вакцинирован от коронавируса и заболевание протекает в легкой форме", – заявил Фаучи.
Он также объяснил, что насколько ему известно, у мужчины не было бустерной дозы вакцины.
Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон
- 24 ноября впервые новый вариант коронавируса обнаружили британские исследователи в Имперском колледже Лондона. Также зафиксировали, что Омикрон содержит более 50 мутаций.
- Новый штамм коронавируса Омикрон впервые обнаружили у людей в странах Южной Африки. Его уже зафиксировали в Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, а также в Гонконге и Израиле.
- В Украине новый штамм еще не зафиксирован. Тем не менее, Украина уже ввела изоляцию при въезде граждан в Украину. Правила распространяются на определенные страны.
- 26 ноября, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, он вошел в пятерку опасных COVID-штаммов. Подробнее об Омикроне читайте по ссылке.