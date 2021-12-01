Перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували 1 грудня. Це трапилось у штаті Каліфорнія.

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У Штатах вперше зафіксували Омікрон

Перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус Омікрон в США виявили в Каліфорнії,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що хворий був повернувся в Штати з Південної Африки і пройшов повний курс вакцинації. Цей випадок на брифінгу підтвердив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі. Він пояснив, що чоловік заїхав у США з Африки ще 22 листопада, проте хворобу в нього констатували тільки 29 листопада.

"Зараз людина перебуває на карантині. Він повністю вакцинований від коронавірусу і захворювання протікає в легкій формі", – заявив Фаучі.

Він також пояснив, що наскільки йому відомо, в чоловіка не було бустерної дози вакцини.

Зверніть увагу! Наприкінці листопада головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі розповів, що найнадійнішим захистом від Омікрону є бустерне щеплення. Саме тому урядова група рекомендувала всім дорослим, які вже пройшли базовий курс вакцинації, якнайшвидше зробити ще одне щеплення.

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