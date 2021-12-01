Цей штам небезпечний тим, що має аж 32 мутації. Це означає, що він може бути заразнішим, швидшим і завдаватиме людині важких наслідків.
До теми "Найгірший з усіх штамів": вакцинація може вберегти від Омікрону
Чим ще загрожує Омікрон
Новий штам небезпечний й тим, що природний імунітет, який ми могли набути після захворюваності на коронавірус, не дасть, на жаль, захисту від Омікрону.
Так, до речі, й з грипом у нас працює – Україною зазвичай 3 різних його штами "гуляє", тож цілком ймовірною є ситуація, коли українець протягом зими може тричі ним перехворіти.
Кожного разу це буде новий штам, від якого невакцинований українець природного захисту не має, навіть перед цим перехворівши. От і з Омікроном так само – більше не можна сподіватися, що "захищений, адже раніше перехворів".
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Також особливістю Омікрону є те, що він зазвичай не позбавляє людину смаку та нюху, тому на ці ознаки вже не варто орієнтуватися, коли матимете сумніви, чи не захворіли на COVID-19.
Характерною ознакою Омікрону є значна стомлюваність, ломота в тілі й прискорене серцебиття. Особливо це чомусь характерно для молодих людей.
Знаєте, чим частіше про той Омікрон тепер розказують, тим більше його симптомів я у себе просто зараз знаходжу. Втім, звісно, то все поки самонавіювання з мого боку, бо його в Україні ще немає.
Де виник новий штам коронавірусу
Омікрон виник у Південній Африці й зараз шириться Європою. Чимало країн оперативно закрили авіасполучення з Африкою, намагаючись у такий от спосіб захиститися від його занесення.
Звісно, особливо це не допоможе, але принаймні, можливо, відтермінує нову хвилю.
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Україна також до пересторог долучилася. Усіх, хто прибув з Південно-Африканської Республіки, відправляють на обов'язкову двотижневу, здається, ізоляцію. Однак відпочивальників з Єгипту це поки не стосується.
Для чого потрібен цей час
Виробники вакцин запевняють, що їхні препарати від ускладнень коронавірусу точно захищають, навіть при Омікроні.
Втім, якщо підтвердяться найгірші побоювання й вони виявляться неефективним, то виробникам знадобиться мінімум 100 днів, щоб розробити модернізовану вакцину.
Однак то все поки теорії й може потреби в якійсь новій вакцині насправді й немає.
Для нового штаму може знадобитися модернізована вакцина / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Чому важливо вакцинуватися
Зараз немає причин, чому б не вакцинуватися усім тим, хто досі з певних причин цього не зробив. Кажу про це, адже тепер з'явилися розмови, що через новий штам варто дочекатися "остаточної версії" препарату й тоді вже робити щеплення.
Так от, це величезна помилка, бо можна ж й не дочекатися тієї "остаточної версії" вакцини й померти від коронавірусу значно раніше, аніж її розроблять.
Також треба розуміти, що всі нові мутації й штами виникають саме серед невакцинованого населення. Думаєте, чому тепер Омікрон з Південної Африки прийшов?
Усе через те, що відсоток вакцинованих там низький. Коронавірус має там серед кого розгулятися й мутувати.
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Тобто це дійсно нескінченний процес з новими хвилями й штамами, які й далі з'являтимуться, поки усе людство не набуде колективного імунітету.