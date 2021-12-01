Цей штам небезпечний тим, що має аж 32 мутації. Це означає, що він може бути заразнішим, швидшим і завдаватиме людині важких наслідків.

До теми "Найгірший з усіх штамів": вакцинація може вберегти від Омікрону

Чим ще загрожує Омікрон

Новий штам небезпечний й тим, що природний імунітет, який ми могли набути після захворюваності на коронавірус, не дасть, на жаль, захисту від Омікрону.

Так, до речі, й з грипом у нас працює – Україною зазвичай 3 різних його штами "гуляє", тож цілком ймовірною є ситуація, коли українець протягом зими може тричі ним перехворіти.

Кожного разу це буде новий штам, від якого невакцинований українець природного захисту не має, навіть перед цим перехворівши. От і з Омікроном так само – більше не можна сподіватися, що "захищений, адже раніше перехворів".

Новий випуск "Pro новини" на 24 каналі: дивіться відео



Також особливістю Омікрону є те, що він зазвичай не позбавляє людину смаку та нюху, тому на ці ознаки вже не варто орієнтуватися, коли матимете сумніви, чи не захворіли на COVID-19.

Характерною ознакою Омікрону є значна стомлюваність, ломота в тілі й прискорене серцебиття. Особливо це чомусь характерно для молодих людей.

Знаєте, чим частіше про той Омікрон тепер розказують, тим більше його симптомів я у себе просто зараз знаходжу. Втім, звісно, то все поки самонавіювання з мого боку, бо його в Україні ще немає.

Де виник новий штам коронавірусу

Омікрон виник у Південній Африці й зараз шириться Європою. Чимало країн оперативно закрили авіасполучення з Африкою, намагаючись у такий от спосіб захиститися від його занесення.

Звісно, особливо це не допоможе, але принаймні, можливо, відтермінує нову хвилю.

Дізнайтеся більше ЄС може щодня переглядати правила в'їзду через Омікрон, – ЗМІ

Україна також до пересторог долучилася. Усіх, хто прибув з Південно-Африканської Республіки, відправляють на обов'язкову двотижневу, здається, ізоляцію. Однак відпочивальників з Єгипту це поки не стосується.

Для чого потрібен цей час

Виробники вакцин запевняють, що їхні препарати від ускладнень коронавірусу точно захищають, навіть при Омікроні.

Втім, якщо підтвердяться найгірші побоювання й вони виявляться неефективним, то виробникам знадобиться мінімум 100 днів, щоб розробити модернізовану вакцину.

Однак то все поки теорії й може потреби в якійсь новій вакцині насправді й немає.



Для нового штаму може знадобитися модернізована вакцина / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чому важливо вакцинуватися

Зараз немає причин, чому б не вакцинуватися усім тим, хто досі з певних причин цього не зробив. Кажу про це, адже тепер з'явилися розмови, що через новий штам варто дочекатися "остаточної версії" препарату й тоді вже робити щеплення.

Так от, це величезна помилка, бо можна ж й не дочекатися тієї "остаточної версії" вакцини й померти від коронавірусу значно раніше, аніж її розроблять.

Також треба розуміти, що всі нові мутації й штами виникають саме серед невакцинованого населення. Думаєте, чому тепер Омікрон з Південної Африки прийшов?

Усе через те, що відсоток вакцинованих там низький. Коронавірус має там серед кого розгулятися й мутувати.

Варто прочитати ВООЗ звернулася до країн через появу нового штаму Омікрон

Тобто це дійсно нескінченний процес з новими хвилями й штамами, які й далі з'являтимуться, поки усе людство не набуде колективного імунітету.