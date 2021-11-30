Для зручності Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) використовує літери грецького алфавіту для назви різновидів коронавірусу. Так от, Омікрон – це 15 літера і тепер вже, так би мовити, "ім'я" виявленого штаму у Південно-Африканській республіці.

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Що цікаво, ВООЗ пропустила попередні дві літери: 13 літеру "ню", щоб уникнути плутанини з англійським словом "new" – "новий"; а також 14 літеру "ксі", оскільки її написання латиницею збігається з написанням поширеного в країнах Азії прізвища.

"Найгірший з усіх штамів"

На цьому цікавості нового штаму закінчилися. Далі лише моторошні факти. Лише повідомлення про виявлення нового штаму вже призвело до закриття кордонів, скасування рейсів та падіння економіки у країнах світу.

Вчені називають Омікрон "найгіршим з усіх штамів".

Омікрон може легше обходити імунний захист людини через надзвичайно велику кількість мутацій. Тож науковці намагаються з'ясувати, чи є він стійким до вакцин. Симптоми вже знайомі:

сильна втома;

прискорений пульс;

висока температура.

Наразі Омікрон вже присутній у приблизно 20 країнах. Зокрема, у Європі. Через це уряд Великої Британії скликає термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн "Великої сімки".

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Ревакцинація може забезпечити найнадійніший захист

Вчені прогнозують, що за 2 тижні він вже може бути в Україні, адже найбільше турбує саме швидкість поширення нового варіанту коронавірусу та його заразність.

Зокрема, свої кордони для тих, хто приїжджає з півдня Африки, закривають через побоювання щодо нового штаму:

Сполучені Штати Америки;

ЄС;

Канада;

Велика Британія.

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Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що ревакцинація забезпечує найнадійніший захист від Омікрону. Урядова група рекомендувала всім дорослим, які вже пройшли базовий курс вакцинації, якнайшвидше зробити ще одне щеплення.

В Україні зарано говорити, на жаль, про бустерне щеплення, адже в нас би хоч просто повністю вакцинувались. Наразі тих, хто щепився двома дозами – лише 35%.

Омікрон може стати причиною чергової хвилі захворювань. І чим менше населення від нього захищається, тим більше шансів на жахливі наслідки.

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