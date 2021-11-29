Тепер стало відомо, що уряд Великої Британії скликає на 29 листопада термінову нараду країн Великої сімки (G7) на рівні міністрів. Керівники відомств, відповідальних за охорону здоров'я, обговорять поточку ситуацію.
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Омікрон обговорять на G7
Уряд Великої Британії скликає на 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн G7. Головно для того, щоб обговорити розповсюдження нового штаму коронавірусу, який назвали Омікрон.
Тим часом у Британії вже оголосили, що будуть вживати заходи для стримування поширення у Королівстві Омікрону.
Наприклад, тепер кожен, хто прибуває до країни, зобов'язаний зробити ПЛР-тест на коронавірус і чекати в ізоляції його результатів.
Коротко про Омікрон та його поширення у світі
- Новий варіант коронавірусу вперше виявили на півдні Африки. Наразі відомо, що він має багато мутацій (вдвічі більше, ніж у Дельти), і є вірулентнішим (заразнішим).
- Також чимало країн остерігаються, що новий штам коронавірусу може бути стійкий до вакцин (хоча поки таких даних немає).
- Тим часом новий штам вже підтвердили у Німеччині, Італії, Бельгії, Нідерландах та інших країнах. Деякі держави вирішили обмежити на цьому тлі поїздки з країн Південної Африки.