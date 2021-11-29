Саме з Південної Африки вірус розповсюдився у різні країни світу, серед них – і в низку європейських. Деякі з них припинили сполучення з ПАР.

Тим часом Ізраїль закриває кордони від іноземців на два тижні

Від поїздок у які країни краще утриматись:

ПАР,

Ботсвана,

Лесото,

Есватіні,

Мозамбік,

Намібія,

Зімбабве.

У МЗС наголосили: якщо українські громадяни вже перебувають в цих країнах, то їм краще дотримуватись протиепідемічних вимог. Якщо з'являються перші симптоми, то слід одразу звернутись до медичних закладів.

Зверніть увагу! У дипломатичному відомстві повідомили, що, можливо, люди, які повернуться з Африки до України будуть змушені піти на карантин.

Мандрівникам радять стежити за змінами у графіку рейсів

Також туристам радять звертати за повідомленнями авіаперевізників, адже графік рейсів, можливо, змінюватимуть.

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