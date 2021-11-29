Именно из Южной Африки вирус распространился в разные страны мира, среди них – и в ряд европейских. Некоторые из них прекратили сообщение с ЮАР.

Тем временем Израиль закрывает границы от иностранцев на две недели

От поездок в какие страны лучше воздержаться:

  • ЮАР,
  • Ботсвана,
  • Лесото,
  • Эсватини,
  • Мозамбик,
  • Намибия,
  • Зимбабве.

В МИД подчеркнули: если украинские граждане уже находятся в этих странах, то им лучше соблюдать противоэпидемические требования. Если появляются первые симптомы, следует сразу обратиться в медицинские учреждения.

Путешественникам советуют следить за изменениями в графике рейсов

Также туристам советуют обращать внимание на сообщения авиаперевозчиков, так как график рейсов, возможно, будут менять.

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Что известно о штамме Омикрон:

  • Из-за штамма Омикрон Великобритания созвала экстренное заседание глав Минздрава "Большой семерки".
  • Новый вариант коронавируса уже был обнаружен в Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и других странах.
  • В Еврокомиссии ждут, пока будет выяснено, устойчив ли Омикрон к имеющимся вакцинам. Если это так, то производителям дадут 100 дней для адаптации собственных препаратов.