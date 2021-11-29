По новым правилам украинцы, которые находились в странах, где обнаружили коронавирус штамма Омикрон, должны пройти самоизоляцию после возвращения в Украину.
Важно У многих в Европе уже есть этот вирус, – врач из ЮАР описала симптомы штамма Омикрон
Требование будет действовать для путешественников, которые более 7 дней в течение последних 14 дней находились в:
- Южно-Африканской Республике,
- Республике Ботсвана,
- Зимбабве,
- Намибии,
- Королевстве Лесото,
- Королевстве Эсватини,
- Республике Мозамбик.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в дальнейшем перечень стран могут расширить.
Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где обнаружили новый штамм,
– отметил Ляшко.
А те украинцы, которые сейчас находятся на территории указанных стран, должны:
- четко соблюдать противоэпидемические требования,
- безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.
Что известно о штамме Омикрон
- Новый вариант B.1.1.529 впервые зафиксировали ученые из Имперского колледжа Лондона. Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций.
- В настоящее время почти 3 четверти новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке, были идентифицированы как штамм Омикрон.
- В последние дни распространение нового варианта зафиксировали в Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, а также в Гонконге и Израиле.
Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма Омикрон тяжелее течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, имеют легкий ход болезни. Однако общий уровень заражения в Южной Африке повышен.
Отметим, что через штамм Омикрон Великобритания созвала экстренное заседание глав Минздрава "Большой семерки". В Еврокомиссии ждут, пока будет выяснено, устойчив ли Омикрон к имеющимся вакцинам. Если это подтвердится, то производителям дадут 100 дней для адаптации собственных препаратов.
Из-за штамма Омикрон ВОЗ призвала страны мира к следующим действиям:
- усилить наблюдения и усилия для исследования нового штамма;
- сообщать ВОЗ о случаях заражения Омикроном;
- проводить полевые и лабораторные исследования там, где есть для этого условия.
- принять меры по снижению заболеваемости коронавирусом.