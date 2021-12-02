Заборона на в'їзд до України стосується громадян кількох африканських країн. Вона почне діяти уже опівночі 3 грудня.
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Яких країн стосуються заборони
Нові заборони стосуються громадян кількох країн Африки та іноземців, які перебували на їхній території не менше 7 днів за останні 2 тижні. До переліку внесли:
- Південно-Африканську Республіку;
- Ботсвану;
- Зімбабве;
- Намібію;
- Лесото;
- Есватіні;
- Мозамбік;
- Малаві;
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