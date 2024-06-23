В дагестанском Дербенте возобновились выстрелы: в Махачкале 40 человек стали заложниками

В Дагестане вечером 23 июня была стрельба, а россияне писали, что ликвидировали террористов. Впоследствии стало известно, что выстрелы в дагестанском городе Дербент возобновились снова.

Об этом сообщают российские СМИ. Ранее стрельба также была и в столице Дагестана Махачкале, передает 24 Канал.

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В Махачкале возобновились выстрелы

Российские пропагандистские СМИ сообщали, что по состоянию на 20:36 (по киевскому времени) в Махачкале снова возобновились выстрелы. Местные корреспонденты также публиковали видео, где можно было услышать автоматную очередь.

В Махачкале вечером 23 июня возобновились выстрелы: смотрите видео

Тем временем мэр Махачкалы попросил жителей города воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, М. Гаджиева, Буйнакского и в районе железнодорожного вокзала.

Российские телеграм-каналы также писали, что число погибших во время стрельбы в Дагестане по состоянию на 20:42 (по киевскому времени) возросло до 9 человек, из них семеро правоохранителей. Также, по предварительным данным пострадали 25 человек.

В Национальном антитеррористическом комитете России сообщили, что в Дагестане ввели режим контртеррористической операции.

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По данным пропагандистских СМИ, 40 человек стали заложниками и оказались закрытыми в православном храме в Кировском районе Махачкалы. Россияне пишут, что по улицам дагестанской столицы ходят вооруженные люди, также была слышна стрельба.

Местные жители сообщали, что в Махачкале террористы прячутся в доме возле магазина "Багратион". Российские СМИ также пишут, что один сотрудник Росгвардии погиб в результате стрельбы боевиков в Махачкале.

В Махачкале не прекращается стрельба: смотрите видео

В сети также опубликовали кадры из Махачкалы, где идут столкновения с боевиками возле церкви. Жители города говорят о стрельбе, которая не прекращается.

Стрельба также снова была и в Дербенте

Также российские СМИ писали, что стрельба возобновилась и в дагестанском городе Дербент. Впоследствии стало известно, что Росгвардия готовится к штурму жилого дома на улице Мирзабекова в Дербенте. Там забаррикадировались двое боевиков.

В Дербенте также слышали выстрелы: смотрите видео

Всех людей вблизи этого дома эвакуировали. Стоит отметить, что о стрельбе также писали и в дагестанском городе Избербаш, однако полиция Дагестана не подтвердила эту информацию.

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Кроме того, российские правоохранители сообщили, что мужчины, стрелявшие в Махачкале и Дербенте принадлежат к международной террористической организации.

В дагестанском городе также заметили БТР и вертолеты, которые, скорее всего, должны помочь в ликвидации боевиков. По предварительным данным, уже 7 боевиков были уничтожены в Дагестане за этот вечер.

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В Дербенте также заметили БТР: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что центральная часть Дербента обесточена, в городе все еще идут боевые столкновения.