В Дагестане продолжают стрелять: в синагоге вспыхнул пожар, погиб глава местной полиции
В Дагестане по состоянию на вечер 23 июня продолжается стрельба, а российские правоохранители пытаются ликвидировать боевиков. В то же время российская полиция также теряет своих людей.
Так в результате боя с террористами в Дагестане погиб глава местной полиции. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что сейчас происходит в Дагестане
Российские пропагандистские СМИ сообщили, что столкновение спецназовцев с боевиками продолжается в дагестанском городе Дербент. Там тяжелое ранение получил начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев.
Как сообщили в так называемом министерстве внутренних дел Дагестана, полицейский приехал в Дербент на помощь. В конце концов медики не смогли его спасти после травмы.
Однако стрельба между боевиками и российскими правоохранителями, по состоянию на 22:26 продолжалась. Через час российские СМИ сообщили, что двое боевиков ликвидированы в Дербенте во время контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете также отметили, что активная фаза КТО в городе завершена.
В то же время в Дербенте также вспыхнул пожар в местной синагоге. Его не могли потушить спасатели.
В синагоге в дагестанском Дербенте вспыхнул пожар: смотрите видео
Главу дагестанского района задержали
Российские правоохранительные органы также сообщили, что главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали в связи с участием его сыновей в стрельбе в Махачкале и Дербенте.
Впоследствии российские СМИ сообщили, что у главы Сергокалинского района Дагестана проводятся обыски, а сам он дает показания в полиции.
Из интересного, с сайта партии "Единая Россия" исчезла страница главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Он является членом регионального политсовета и секретарем местного отделения партии.
Страница Омарова исчезла с сайта "Единой России" / Фото из российских телеграм-каналов
Стоит отметить, что ранее российские СМИ писали, что двое сыновей Омарова участвовали в нападении на полицейских и синагогу в Махачкале и позже были ликвидированы. По предварительным данным, третьим ликвидированным оказался племянник Омарова.