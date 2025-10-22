Тогда Путин начнёт договариваться: авиаэксперт назвал оружие, которое нанесёт России сильную боль

Украине нужно договориться с партнёрами о предоставлении уже испытанных дальнобойных средств, чтобы создать 300‑километровую зону поражения вокруг линии фронта.

Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что из-за недостатка персонала и ресурсов Украина вынуждена распылять усилия, что приводит к потере фокуса на ключевых целях и снижает эффективность.

Изменит ли дальнобойное оружие "правила игры"?

Украина нуждается в наращивании производства и поставок уже испытанных дальнобойных систем – Storm Shadow, ATACMS и JASSM для F-16.

Сейчас я не говорю о Taurus или других системах, которые возможно есть в мире. Мы говорим о том вооружении, которое уже эксплуатируется Силами обороны Украины, – объяснил Храпчинский.

Авиаэксперт отметил, что нужно очень тщательно оценивать всю ситуацию. Потому что фокус внимания постоянно меняется в зависимости от актуальной угрозы.

Создание 300-километровой зоны поражения ударными средствами от партнеров кардинально изменит баланс сил. Когда Путин сможет использовать только один аэродром вместо девяти и 10 самолетов Су-34 вместо 300, переговорная позиция Украины существенно усилится.

"Безусловно, есть положительные моменты от применения точечных ударов по нефтяной отрасли, но это должно быть постоянным ежедневным элементом работы. Мы должны держать в фокусе все важные направления и точечно по ним отрабатывать", – подчеркнул Храпчинский.

Что известно о поставках оружия от партнеров?