Тогда Путин начнёт договариваться: авиаэксперт назвал оружие, которое нанесёт России сильную боль
- Украина должна договариваться с партнерами о предоставлении дальнобойных систем для создания 300-километровой зоны поражения вокруг линии фронта.
- Создание такой зоны поражения может кардинально изменить баланс сил, ограничивая возможности Путина и усиливая переговорную позицию Украины.
Украине нужно договориться с партнёрами о предоставлении уже испытанных дальнобойных средств, чтобы создать 300‑километровую зону поражения вокруг линии фронта.
Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что из-за недостатка персонала и ресурсов Украина вынуждена распылять усилия, что приводит к потере фокуса на ключевых целях и снижает эффективность.
Смотрите также: Лучшие за Patriot: авиаэксперт сказал, что нужно Украине для противодействия баллистике
Изменит ли дальнобойное оружие "правила игры"?
Украина нуждается в наращивании производства и поставок уже испытанных дальнобойных систем – Storm Shadow, ATACMS и JASSM для F-16.
Сейчас я не говорю о Taurus или других системах, которые возможно есть в мире. Мы говорим о том вооружении, которое уже эксплуатируется Силами обороны Украины, – объяснил Храпчинский.
Авиаэксперт отметил, что нужно очень тщательно оценивать всю ситуацию. Потому что фокус внимания постоянно меняется в зависимости от актуальной угрозы.
Создание 300-километровой зоны поражения ударными средствами от партнеров кардинально изменит баланс сил. Когда Путин сможет использовать только один аэродром вместо девяти и 10 самолетов Су-34 вместо 300, переговорная позиция Украины существенно усилится.
"Безусловно, есть положительные моменты от применения точечных ударов по нефтяной отрасли, но это должно быть постоянным ежедневным элементом работы. Мы должны держать в фокусе все важные направления и точечно по ним отрабатывать", – подчеркнул Храпчинский.
Что известно о поставках оружия от партнеров?
- Украина ведет переговоры о закупке 25 систем Patriot – объявил Зеленский после поездки в США. Стоимость оценивают примерно в 46 миллиардов долларов; деньги должны поступить из замороженных российских активов.
- Поставка F-16 Украине из Бельгии зависит от развертывания в стране F-35, что может занять от года до полутора. Для Бельгии, которая входит в ядерное сдерживание НАТО, переход на новые истребители имеет стратегическое значение.
- Трамп отказал Украине в поставках ракет Tomahawk, якобы из-за опасений эскалации конфликта. Президент США также выражает обеспокоенность возможными потерями во время предстоящей сложной зимы.