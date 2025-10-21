Сроки военной помощи зависят от развертывания самолетов F-35 на территории европейского государства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентку "Радио Свобода".
Когда Украина получит F-16 от Бельгии?
По словам министра обороны, процесс развертывания F-35 в Бельгии является "очень важной фазой" для военно-воздушных сил страны и напрямую связан с передачей F-16 Украине.
Как только мы сможем – мы передадим (F-16 для Украины – 24 Канал),
– заверил он.
Чиновник напомнил, что Бельгия имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Сейчас она продолжает получать поставки по графику, в частности первые три F-35 уже прибыли и должны стать оперативными.
Это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине,
– подчеркнул Франкен.
Справка: Бельгия входит в коалицию стран, которые готовят передачу Украине F-16. Ранее Франкен заявлял, что Брюссель "попытается сделать это даже раньше запланированного срока", хотя точную дату не называл. По предварительным данным правительства страны, речь идет о 2026 году. Интересно, что в марте задержки были связаны с поставкой новых F-35 из США.
Что известно о последней военной помощи Украине?
- Напомним, 17 октября Владимир Зеленский посетил Белый дом. Украинский президент назвал многочасовую встречу с Дональдом Трампом "предметной" и добавил, что ее результат может реально приблизить завершение этой войны. Однако источники рассказали для CNN, что США отказали в предоставлении ракет Tomahawk, поскольку Украина якобы стремится к эскалации конфликта.
- По итогам визита Зеленский также заявил, что сейчас идет работа над закупкой 25 комплексов Patriot. Аналитики Defense Express посчитали приблизительную стоимость систем ПВО и рассказали об очереди для их получения.
- Финляндия предоставит Украине уже 30-й пакет военной помощи стоимостью около 52 миллионов евро и готова присоединиться к инициативе PURL.