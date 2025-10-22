Тоді Путін почне домовлятися: авіаексперт назвав зброю, яка завдасть Росії сильного болю

Україні потрібно домовлятися з партнерами про надання вже випробуваних далекобійних засобів, щоб створити 300-кілометрову зону ураження навколо лінії фронту.

Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що через нестачу персоналу та ресурсів Україна змушена розпорошувати зусилля, що призводить до втрати фокусу на ключових цілях і знижує ефективність.

Чи змінить далекобійна зброя "правила гри"?

Україна потребує нарощування виробництва та постачань вже випробуваних далекобійних систем – Storm Shadow, ATACMS та JASSM для F-16.

Зараз я не говорю про Taurus чи інші системи, які можливо є у світі. Ми говоримо про те озброєння, яке вже експлуатується Силами оборони України, – пояснив Храпчинський.

Авіаексперт наголосив, що потрібно дуже ретельно оцінювати всю ситуацію. Бо фокус уваги постійно змінюється залежно від актуальної загрози.

Створення 300-кілометрової зони ураження ударними засобами від партнерів кардинально змінить баланс сил. Коли Путін зможе використовувати лише один аеродром замість дев'яти і 10 літаків Су-34 замість 300, переговорна позиція України суттєво посилиться.

"Безумовно, є позитивні моменти від застосування точкових ударів по нафтовій галузі, але це має бути постійним щоденним елементом роботи. Ми повинні тримати в фокусі всі важливі напрямки та точково по них відпрацьовувати", – підкреслив Храпчинський.

Що відомо про постачання зброї від партнерів?