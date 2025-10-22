Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що через нестачу персоналу та ресурсів Україна змушена розпорошувати зусилля, що призводить до втрати фокусу на ключових цілях і знижує ефективність.
Чи змінить далекобійна зброя "правила гри"?
Україна потребує нарощування виробництва та постачань вже випробуваних далекобійних систем – Storm Shadow, ATACMS та JASSM для F-16.
Зараз я не говорю про Taurus чи інші системи, які можливо є у світі. Ми говоримо про те озброєння, яке вже експлуатується Силами оборони України, – пояснив Храпчинський.
Авіаексперт наголосив, що потрібно дуже ретельно оцінювати всю ситуацію. Бо фокус уваги постійно змінюється залежно від актуальної загрози.
Створення 300-кілометрової зони ураження ударними засобами від партнерів кардинально змінить баланс сил. Коли Путін зможе використовувати лише один аеродром замість дев'яти і 10 літаків Су-34 замість 300, переговорна позиція України суттєво посилиться.
"Безумовно, є позитивні моменти від застосування точкових ударів по нафтовій галузі, але це має бути постійним щоденним елементом роботи. Ми повинні тримати в фокусі всі важливі напрямки та точково по них відпрацьовувати", – підкреслив Храпчинський.
Що відомо про постачання зброї від партнерів?
- Україна веде переговори про закупівлю 25 систем Patriot – оголосив Зеленський після поїздки до США. Вартість оцінюють приблизно в 46 мільярдів доларів; гроші мають надійти із заморожених російських активів.
- Постачання F‑16 Україні з Бельгії залежить від розгортання у країні F‑35, що може зайняти від року до півтора. Для Бельгії, яка входить до ядерного стримування НАТО, перехід на нові винищувачі має стратегічне значення.
- Трамп відмовив Україні у постачанні ракет Tomahawk, нібито через побоювання ескалації конфлікту. Президент США також висловлює занепокоєння можливими втратами під час майбутньої складної зими.