Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу наголосив, що Україні потрібна повноцінна система протиракетної оборони типу THAAD, яка може знищувати ракети поза атмосферою на ранніх етапах польоту, а не лише на фінальній ділянці.

Дивіться також: Під ударом енергетика та будинки: Росія атакувала 10 областей, – Зеленський

Чому систем Patriot недостатньо для захисту від сучасних ракет?

Противник значно збільшив кількість ударів балістичними ракетами. Коефіцієнт суттєво зріс. Храпчинський наголосив, що ми досі не маємо повноцінної системи протиракетної оборони.

Наявні системи протиповітряної оборони дозволяють перехоплювати балістичні ракети лише на термінальній ділянці польоту – приблизно за 40 кілометрів до цілі, коли ракета вже летить майже по прямій траєкторії.

Ситуацію ускладнює те, що противник активно модернізує ці ракети, надаючи їм здатність маневрувати на завершальному етапі, що значно утруднює перехоплення ракетами PAC-3 систем Patriot.

Систем Patriot просто недостатньо для ефективного перехоплення всіх загроз. Необхідно говорити про розбудову повноцінної системи протиракетної оборони та обговорювати з американськими партнерами можливість надання систем THAAD,

– пояснив ексофіцер Повітряних сил.

Які системи Україні потрібні, щоб зупинити російські ракети?

На його думку, не варто було так розгортати публічну дискусію навколо Tomahawk, адже існує безліч інших критично важливих питань у 300-кілометровій зоні.

Саме з такої відстані вночі стартували всі "Іскандери", звідти ж літаки-носії запускали по Україні ракети Х-69, які здатні пролітати до 400 кілометрів, фактично покриваючи всю східну частину України.

Необхідно розбудовувати повноцінну систему протиракетної оборони.

Перевага таких систем, як THAAD, над Patriot полягає в тому, що вони перехоплюють ракети поза атмосферою – на етапі польоту, ще до формування траєкторії заходу на ціль.

Це захищає від значно більшої кількості загроз. Враховуючи масштаб загрози з боку Росії потрібно розуміти необхідну кількість таких систем, оскільки противник може дозволити собі в рази збільшити інтенсивність ударів по території України,

– підсумував Храпчинський.

Які наслідки масованого нічного обстрілу Росії по Україні?