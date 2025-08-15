В Киеве попрощаются с художником и военным Давидом Чичканом, который погиб на фронте от ранений, полученных в бою на Запорожском направлении. Церемония состоится 18 августа на Майдане Независимости.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на журналистку Екатерину Сергацкову. В понедельник, 18 августа, в Киеве состоится прощание с известным украинским художником и военнослужащим Давидом Чичканом.

В столице проведут прощание с Давидом Чичканом

Он погиб от ранений, полученных в бою на Запорожском направлении. Сбор для прощания состоится на Майдане Независимости в 11:00.

Давид Чичкан происходил из семьи известных украинских художников-нонконформистов. В своем творчестве он сосредотачивался на социально-политических темах, работал с графикой, живописью, стрит-артом и перформансами. Его выставки неоднократно становились объектами нападений, в частности, в 2017 году в Киеве разгромили экспозицию "Утраченные возможности", а накануне полномасштабного вторжения сорвали выставку "Ленты и треугольники" во Львове.

В январе 2024 года Одесский художественный музей отменил открытие его проекта из-за опасений критики.

Давид Чичкан был сыном художника Ильи Чичкана, представителя "Новой волны" в украинском искусстве, и правнуком Леонида Чичкана – советского художника-соцреалиста и профессора Киевского художественного института.