Знакомые и собратья вспоминают воина как искреннего человека, который делился своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости и всегда быстро находил подход к другим. Что известно о жизненном пути и творчестве 39-летнего Давида Чичкана, рассказывает 24 Канал.

Что известно о Давиде Чичкане?

Давид Чичкан родился в 1986 году. Его родители – Илья Чичкан и Татьяна Ильяхова.

Это известная в Украине семья. Отец павшего воина – представитель Новой волны в украинском искусстве, дед Аркадий Чичкан – художник-нонконформист, участник легендарной "Выставки 13-ти", а прадед, Леонид Чичкан, с 1971 года был профессором Киевского художественного института.

Сестра защитника Александра тоже известная художница. Она творит в стиле "реалистический коллаж".

Сам Давид Чичкан не имел высшего художественного образования и называл себя "рисовальщиком". Но это ему не мешало творить с 2000-х.

Он всегда говорил, что создает искусство прежде всего для рабочих.

Художник занимался графикой, плакатом, живописью, уличным искусством, перформансом, текстом. Он был анархо-синдикалистом.

Анархистские убеждения – это мой эскапизм, удивительный мир и подушка в экзистенциальную яму, чтобы падать мягче,

– говорил Давид Чичкан.

Высказывался он и о войне.

"Нынешняя война – продолжение той войны государств за перераспределение собственности, не закончившейся в 1918 году Версальским миром и продолжающейся на территории современной Украины", – цитировала его искусствоведа Яна Качковская.

Друг и военный Давида Никита Козачинский рассказывал, что после начала полномасштабного вторжения европейские институты предлагали Чичкану "ежемесячно несколько тысяч евро, чтобы он уехал и работал у них".

Но он отказывался и говорил, что "зарабатывать на теме войны, делая искусство где-то за пределами Украины – это очень низко".

Впоследствии Чичкан ушел добровольцем и воевал в составе минометного расчета.

Почему творчество Чичкана подвергались цензуре?

Творчество Чичкана подвергались цензуре из-за его политических работ и взглядов.

Например, выставка "Утраченная возможность", посвященная войне и ситуации после Майдана, открылась 2 февраля 2017, но 7 февраля неизвестные разгромили ее. Повторно выставку открыли 12 февраля.

Например, в 2022 году во Львовском муниципальном художественном центре было повреждено его выставку "Ленты и треугольники".

А выставку "С лентами и флагами" в 2024 даже не удалось открыть. Она должна была пройти в Одесском национальном художественном музее, но ее отменили. На ней должны были быть представлены портреты военных в стилистике политического плаката конца XIX – первой половины XX веков.

Работы Давида Чичкана

На фото ниже – одна из работ Чичкана, которая отражает его политические взгляды. На ней он изобразил "триицу" – Михаила Драгоманова, Лесю Украинку и Ивана Франко.

Работа Чичкана / Фото Львовского муниципального центра

Ниже – еще несколько работ павшего художника.

Работа Чичкана / Фото из соцсетей

Работа Чичкана "Антиавторитарные защитницы Украины" / Фото из соцсетей

Работа Чичкана "Леся Украина и Тарас Шевченко защищают Украину"/ Фото из соцсетей