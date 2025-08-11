Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Комитет Сопротивления.

Что известно о гибели Давида Чичкана?

Так, 8 августа во время отражения российского штурма на Запорожском направлении Давид Чичкан получил тяжелые ранения. Уже на следующий день его сердце остановилось.

Он всегда добросовестно подходил к любой работе, которую необходимо было сделать, никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал,

– вспоминают собратья.

Они отметили, что Давид всегда был искренним с людьми и делился своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости. Кроме того, человек создавал вокруг себя уникальную атмосферу и быстро умел находить подход к людям любых взглядов и систем морали. В то же время он оставался верным собственным убеждениям.

"Считал, что настоящие анархисты должны делить тяжелые трудности, что переживает их народ. Его гибель – огромная потеря для нас", – добавили там.

Что известно о творчестве Чичкана?

Давид Чичкан творил в таких направлениях, как графика, плакат, живопись, уличное искусство, перформанс, текст. Говорил, что создает искусство в первую очередь для рабочих; а себя называл "рисовальщиком" и анархо-синдикалистом.

Творчество Давида Чичкана / Фото Your Art



Как пишет Суспільне, выставки Чичкана в свое время подвергались цензуре и погромам. В частности, выставку "Утраченная возможность" (2017), посвященную войне и ситуации после Майдана, разгромили через 5 дней после открытия. В 2022 году была повреждена выставка "Ленты и треугольники", проходившая во Львовском муниципальном художественном центре.

В 2024 году его выставка "С лентами и флагами" даже не была открыта, ее отменили в Одесском национальном художественном музее.