Выяснилось, что из-за стресса у нее начались проблемы со здоровьем, но она пытается идти дальше и жить дальше. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

Так, Светлана призналась, что сейчас немного имеет проблемы с голосом – это из-за стресса, поэтому принимает лекарства, но пока не очень помогают.

Живется грустно. Стараюсь как можно дольше сидеть на веранде во дворе нашего дома – почти до полуночи. Потому что не могу заходить в пустой дом – это тяжело. В первые дни я еще даже здоровалась вслух, по привычке говорила: "Доброе утро". Варила кофе на двоих. Я до сих пор не знаю, как это – готовить только для себя. Но к этому надо привыкать. И мне придется принять, что теперь одна. И в то же время – жизнь продолжается,

– отметила вдова.

В частности, она призналась, что имеет много планов на будущее. По желанию Игоря, Светлана хочет передать его рояль в музыкальную школу в Тернополе, где он когда-то учился. Кроме того, она планирует разобраться с большим творческим наследием мужа – хочет оцифровать его работы и упорядочить их. Также Светлана восстановит ютуб-канал Поклада, который ранее создала, но не развивала, а еще обновит его официальный сайт. Более того, Светлана планирует навести порядок с авторскими правами на произведения композитора.

