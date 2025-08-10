З'ясувалося, що через стрес у неї почалися проблеми зі здоров'ям, але вона намагається йти далі та жити далі. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Так, Світлана зізналася, що зараз трохи має проблеми з голосом – це через стрес, тому приймає ліки, але поки що не дуже допомагають.

Живеться сумно. Намагаюся якомога довше сидіти на веранді у дворі нашого будинку – майже до півночі. Бо не можу заходити в порожній дім – це важко. У перші дні я ще навіть віталася вголос, за звичкою казала: "Доброго ранку". Варила каву на двох. Я й досі не знаю, як це – готувати лише для себе. Але до цього треба звикати. І мені доведеться прийняти, що тепер одна. І водночас – життя триває,

– зазначила вдова.

Зокрема, вона зізналася, що має багато планів на майбутнє. За бажанням Ігоря, Світлана хоче передати його рояль у музичну школу в Тернополі, де він колись навчався. Крім того, вона планує розібратися з великим творчим спадком чоловіка – хоче оцифрувати його роботи та впорядкувати їх. Також Світлана відновить ютуб-канал Поклада, який раніше створила, але не розвивала, а ще оновить його офіційний сайт. Ба більше, Світлана планує навести порядок з авторськими правами на твори композитора.

